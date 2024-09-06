Antony Blinken’dan ateşkes açıklaması! Çok yakında teklif sunulacak

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'dan ateşkes açıklaması geldi. Blinken devam eden rehine müzakerelerinde arabulucuların önümüzdeki günlerde İsrail ve Hamas'a güncellenmiş bir ateşkes teklifi sunacaklarını ima etti.

BLINKEN'DAN ATEŞKES MESAJI

Blinken Haiti'de düzenlenen basın toplantısında "Önümüzdeki günlerde İsrail ve Hamas ile üç arabulucu olarak kalan çözülmemiş sorunların nasıl çözüleceğine dair düşüncelerimizi paylaşacağız ve ardından tarafların evet veya hayır kararı vermesinin zamanı gelecek ve göreceğiz" dedi.

YÜZDE 90 ANLAŞMA İDDİASI

Blinken, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkilinin çarşamba günü İsrail ve Hamas'ın sorunların yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya vardığını, geriye kalan başlıca engellerin ise İsrail'in Phiadelphi Koridoru'na konuşlanması ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması olduğuna yönelin sözlerini tekrarladı.

Blinken, anlaşma olmadan geçen her günün "araya giren bir olaya" olanak tanıdığını, bunun da "işleri ertelediğini ve oldukça kırılgan bir iş olan el arabasının rayından çıkma riskini taşıdığını" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, pazar günü yönetiminin partilere nihai teklifi sunmaya "çok yakın" olduğunu söyledi.