Anthropic’in yapay zeka planının arkasında küreselciler var! Dünyayı kurtaracak ekip sınırsız ülkeler, sapkın cinsiyetler istiyor
Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka güvenliğini denetlemesi için işaret ettiği METR ekibinin, Silikon Vadisi merkezli "Etkili Özgecilik" akımıyla ve şirketin kendi yatırımcılarıyla olan derin bağları büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor. New York Post’un gündeme getirdiği iddialara göre, açık sınırlar ve sapkın kimlik politikalarını savunan bu küreselci grubun OpenAI ve Anthropic kökenli isimlerden oluşması, yapay zeka devlerinin kendi denetçilerini kendi elleriyle seçtiği yönündeki şüpheleri artırıyor.
Yapay zeka devi Anthropic ve OpenAI'da üst düzey araştırmalar yapan Jacob Coxon'ın insanlığın felakete sürüklendiğini söyleyerek istifası tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Dikkat çeken istifanın ardından Anthropic'ten peş peşe açıklamalar geldi. New York Post gazetesi ise Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin bizi yapay zeka kıyametinden kurtaracağına inandığı isimlerin büyük bir skandal olduğunu vurguladı.
ANTHROPIC'İN KÜRSESELCİ EKİBİ
Amodei'nin yapay zekayı düzenleyebilecek ve dünyayı yok etmeyeceğinden emin olabileceğimiz bir ekip bulduğunu söylüyor. New York Post ise "Merak etmeyin bizim 'uyanık' elitlerden oluşan bir grubumuz var." diyerek Amodei'nin kurduğu ekibi eleştiriyor.
SINIRSIZ ÜLKELER, CİNSİYETSİZ SAPKINLAR İSTİYORLAR
New York Post'un belirttiğine göre bu ekip açık sınırlara ve cinsiyetsiz zamirlere inanan, dünyanın tüm sorunlarının teknolojiyle çözülebileceğini savunan ve "Etkili Özgecilik" akımını destekleyen küreselci bir gruptan oluşuyor.
Yapay zeka güvenliğini denetleyecek bu grubun ulusal sınırların ve vize kontrollerinin tamamen kaldırılmasını, geleneksel kadın ve erkek ayrımını reddeden sapkın kimlik politikalarını benimsediği vurgulanıyor.
KÜRESELCİ EKİBE YAPAY ZEKAYA TAM ERİŞİM YETKİSİ
Amodei, "Sınırı Yavaşlatmalıyız" başlıklı makalesinde önde gelen yapay zeka şirketlerinin, Model Değerlendirme ve Tehdit Araştırma (METR) adlı kar amacı gütmeyen kuruluştan "gömülü üçüncü taraf denetçilere" yer vermesi gerektiğini savundu. Bu denetçilerin, güvenlik çalışmalarını yakından izlemek ve gelişmiş yapay zeka modellerinin birer Terminatör'e dönüşüp insanlığı silip süpürmediğinden emin olmak adına "şirket çalışanı gibi tam erişim yetkisine" sahip olması gerekiyor.
Kim bu Etkili Özgeciler?
Ekibin tamamen bağımsız olduğu iddia edilse de New York Post grup köklerini doğrudan "Etkili Özgecilik" hareketinin kilit isimlerine dayandığını belirtiyor. Silikon Vadisi merkezli bu akımın destekçileri arasında, bir dönemin batık kripto patronu ve Anthropic'in en büyük ilk yatırımcılarından biri olan Sam Bankman-Fried da yer alıyor.
SİLİKON VADİSİ PATRONLARININ FAVORİ FELSEFESİ
Silikon Vadisi'nin teknoloji patronları arasında popülerleşen bir felsefe olan Etkili Özgecilik; akıl yürütmeyi ve teknolojinin en zeki beyinlerinin yığınla kazandığı servetleri kullanarak, uzun vadede insanlığa olabilecek en büyük iyiliği yapmayı savunuyor.
Bu felsefe geçmişte, "ileride daha çok bağış yapıp daha büyük bir iyilikte bulunabilmek için mümkün olduğunca çok para kazanmayı" haklı çıkarmak için kullanıldı. Ancak hareketin en ünlü savunucularından biri olan Bankman-Fried'ın, kendisini hapse gönderen dolandırıcılık suçlamaları ortasında kripto imparatorluğunun çöküşünü yaşamasıyla hareket büyük bir prestij kaybına uğradı.
DERİN BAĞLANTILAR
Eleştirmenlere göre METR ile Anthropic arasındaki kesişim noktaları, ciddi çıkar çatışmaları barındırıyor. Christiano, aynı zamanda Anthropic'in Uzun Vadeli Fayda Vakfı'nın (Long-Term Benefit Trust) ilk beş mütevelli heyeti üyesinden biri olarak da görev yaptı.
METR'deki çalışanlardan biri, Christiano ile evli olan ve Etkili Özgecilik dünyasında önemli bir organizatör olarak bilinen Ajeya Cotra'dır.
Grubun kurucusu ve CEO'su, Christiano tarafından işe alınan ve üniversite yıllarında Etkili Özgecilik hareketiyle içli dışlı olan Beth Barnes'tır.
Baş bilim insanı Hjalmar Wijk ile çalışanlar Megan Kinniment ve Pip Arnott, Etkili Özgecilik için kilit birer insan kaynağı olan Oxford Üniversitesi'ndeki aynı araştırma kümesinden geliyor.
METR, yapay zeka araştırmacısı Paul Christiano'nun liderlik ettiği, Etkili Özgecilik çizgisindeki Alignment Research Center (ARC) adlı bir teknoloji kuluçka merkezinden ayrılarak kuruldu. Christiano, 2010'lu yıllarda Anthropic'in en büyük rakibi olan OpenAI'dayken Amodei'nin hem ev arkadaşı hem iş arkadaşı hem de araştırma ortağıydı.
METR BAŞTAN BERİ ETKİLİ ÖZGECİLİK BARONLARINDAN FON ALIYOR
Kuruluşundan bu yana METR ve bağlantılı kuruluşları her ikisi de aynı zamanda Anthropic yatırımcısı olan, Demokratların mega bağışçısı Dustin Moskovitz ve Skype'ın kurucu ortağı Jaan Tallinn gibi Etkili Özgecilik (EA) baronlarından fon aldı.
Ağustos ayında METR, dış yatırımcılardan önceki altı ay içinde 71 milyon dolarlık yeni fon topladığını duyurdu.
Kamu kayıtlarına göre, Tallinn'in hayırseverlik kuruluşu Survival and Flourishing Fund, METR'i kuruluşundan bu yana desteklemek üzere 324 bin doları nakit ve 428 bin doları eş finansman taahhüdü olmak üzere toplamda 752 bin dolara varan kaynak ayırdı.
Öte yandan, Moskovitz'in geçen yıl ani bir isim değişikliğine gitmeden önce Open Philanthropy olarak bilinen fonu Coefficient Giving, 2022 yılında METR'in kuluçka merkezi ARC'ye 1.515.000 dolar bağışladı. METR; 2023 yılında bağımsız bir kar amacı gütmeyen kuruluş olarak ayrılıp mevcut adını almadan önce, ilk olarak ARC Evals adıyla biliniyordu.
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