Yapay zeka devi Anthropic ve OpenAI'da üst düzey araştırmalar yapan Jacob Coxon'ın insanlığın felakete sürüklendiğini söyleyerek istifası tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Dikkat çeken istifanın ardından Anthropic'ten peş peşe açıklamalar geldi. New York Post gazetesi ise Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin bizi yapay zeka kıyametinden kurtaracağına inandığı isimlerin büyük bir skandal olduğunu vurguladı.

Anthropic CEO’su Dario Amodei. Fotoğraflar: Reuters, Takvim

ANTHROPIC'İN KÜRSESELCİ EKİBİ

Amodei'nin yapay zekayı düzenleyebilecek ve dünyayı yok etmeyeceğinden emin olabileceğimiz bir ekip bulduğunu söylüyor. New York Post ise "Merak etmeyin bizim 'uyanık' elitlerden oluşan bir grubumuz var." diyerek Amodei'nin kurduğu ekibi eleştiriyor.

SINIRSIZ ÜLKELER, CİNSİYETSİZ SAPKINLAR İSTİYORLAR

New York Post'un belirttiğine göre bu ekip açık sınırlara ve cinsiyetsiz zamirlere inanan, dünyanın tüm sorunlarının teknolojiyle çözülebileceğini savunan ve "Etkili Özgecilik" akımını destekleyen küreselci bir gruptan oluşuyor.

Yapay zeka güvenliğini denetleyecek bu grubun ulusal sınırların ve vize kontrollerinin tamamen kaldırılmasını, geleneksel kadın ve erkek ayrımını reddeden sapkın kimlik politikalarını benimsediği vurgulanıyor.