İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Tahran yönetiminin 12 gün savaşı (Haziran 2025) öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ı savaştan vazgeçirebilmek için ABD şirketlerine 500 milyar dolar yatırım teklifinde bulunduklarını söyledi.

"Sahamnews" haber sitesine göre Kaşkavi, Trump'ın "iş adamı ve tüccar" yönü düşünülerek bu teklifin yapıldığını savundu.