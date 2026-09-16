Yunan asıllı ABD’li vekilden Türkiye’ye F-35 tehdidi! Ankara karşıtı lobi faaliyetlerini anlattı: "Kağıt üzerinde NATO müttefiki"
Yunan asıllı ABD’li vekil Nicole Malliotakis, Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açan ifadelerle Ankara’yı hedef aldı. Türkiye’nin F-35 programına yeniden dönmesine karşı olduğunu açıkladı. Atina basınından Kathimerini’ye konuşan Malliotakis, Türkiye’yi “kağıt üzerinde NATO müttefiki” olarak nitelendirirken, Ankara’ya ABD’nin en gelişmiş askeri teçhizatının verilmemesi gerektiğini savundu.
Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönme ihtimali, ABD'de Kongre üyeleri arasındaki tartışmaları gündeme getirirken, Ankara karşıtı tutumuyla öne çıkan Yunan asıllı ABD'li Cumhuriyetçi Milletvekili Nicole Malliotakis, Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarını yineledi.
Yunan basını Kathimerini'ye konuşan Malliotakis, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda "kağıt üzerinde NATO müttefiki" ifadesini kullanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin diğer NATO üyelerine ve bölge ülkelerine karşı sıklıkla düşmanca davrandığını ileri sürdü.
Malliotakis, ABD'nin en gelişmiş askeri teçhizatının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini savunurken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanı sıra ABD'nin ulusal güvenliği açısından da endişeleri bulunduğunu dile getirdi. ABD Kongresi'nde Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı çıkan girişimlerde daha önce de yer alan Malliotakis'in bu tutumu, 2026'da diğer Kongre üyeleri ve bazı kuruluşların benzer çağrılarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.
MALLİOTAKİS'TEN TÜRKİYE'NİN F-35 DÖNÜŞÜNE KARŞI ÇIKIŞ
Malliotakis, ABD'nin en gelişmiş askerî teçhizatının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini savunurken, Türkiye düşmanı lobi faaliyetlerinin sürdüğünü de açıkça ortaya koydu. Ankara'nın gelişmiş Amerikan savaş uçaklarına erişim sağlamaması gerektiğini savunan Malliotakis, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda da şu ifadeyi kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri endişelenmeli çünkü Türkiye kağıt üzerinde NATO müttefiki olsa da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde diğer NATO üyelerine ve bölgedeki ülkelere karşı sıklıkla düşmanca davranmaktadır."
Malliotakis, Türkiye'nin F-35 almasının İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan açısından endişe yarattığını ileri sürdü.
RUSYA, İRAN VE HAMAS VURGUSU
Türkiye'nin Rusya ve İran ile ilişkilerini de değerlendiren Malliotakis, Ankara'nın Hamas liderliğini barındırdığını, İsrail konusunda karşıt bir tutum sergilediğini ve ABD'nin DEAŞ karşıtı operasyonlarına ilişkin yaklaşımının kendilerini endişelendirdiğini savundu.
Malliotakis, bu gerekçeleri sıraladıktan sonra Türkiye'ye F-35 verilmemesi gerektiğini şöyle ifade etti:
"Özellikle Erdoğan'ın Rusya ve İran ile yakın ilişkileri göz önüne alındığında, Türkiye'nin şu anda en gelişmiş askeri teçhizatımızı almaması gerektiğini düşünüyorum."
Malliotakis ayrıca Kıbrıs'taki duruma ve Türk askerî uçaklarının Yunan adaları üzerindeki uçuşlarına ilişkin iddialarını gündeme getirerek, bunun başka bir NATO müttefikine yönelik "zorbalık" anlamına geldiğini ileri sürdü.
YUNANİSTAN VE KIBRIS İÇİN ÖZEL VURGU
Malliotakis, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Washington'daki konumunu da değerlendirdi. Kongrede birçok üyenin bu iki ülkeyi önemli müttefikler olarak gördüğünü söyleyen Malliotakis, özellikle Yunanistan'ın NATO müttefiki, Akdeniz'de güvenlik açısından önemli bir ortak, Avrupa'ya açılan bir kapı ve bölgede potansiyel bir enerji oyuncusu olduğunu ifade etti.
Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyelerinin, Yunanistan ve Kıbrıs'ın önemini daha güçlü şekilde gündeme getirdiğini belirten Malliotakis, meslektaşlarıyla Türkiye'nin Kıbrıs'taki durumuna, Yunan adaları üzerindeki uçuşlara ve Türkiye'ye F-35 verilmesi ihtimaline ilişkin endişelerini konuştuklarını söyledi.
"KONGRE BUNU GERÇEKÇİ BİR ŞEKİLDE ENGELLEYEBİLİR Mİ?"
Türkiye'ye F-35 satışının Kongre tarafından engellenip engellenemeyeceği sorusunu da yanıtlayan Malliotakis, bunun gerçekçi olmayabileceğini söyledi.
"Sanmıyorum. Sesimizi ve savunuculuğumuzu kullanabiliriz ve bunu yaptık da. Buna karşı çok sesli olduk, ancak yönetim muhtemelen bunu kendi başına yapma yeteneğine sahip çünkü yasağı koyan oydu."
Malliotakis böylece Kongre üyelerinin siyasi baskı ve savunuculuk yoluyla karşı çıkabileceğini, ancak nihai kararın yönetimin yetki alanında olabileceğini ifade etti.
TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞÜ İÇİN KONGRE'DE GİRİŞİMLER
Malliotakis'in Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı tutumu daha önce de Kongre gündemine taşınmıştı. 2026'da bazı Kongre üyeleri, Türkiye'ye F-35 satışına ve programına yeniden dahil edilmesinin engellenmesi yönünde girişimlerde bulundu. Malliotakis de bu çağrıların içinde yer aldı ve Türkiye'ye ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarının verilmemesi gerektiğini savundu.
TÜRKİYE'YE KARŞI LOBİ FAALİYETLERİNİ ANLATTI
Malliotakis, Türkiye'nin F-35 edinmesini engellemek için Kongre'de yapılan çalışmaların yalnızca bireysel açıklamalarla sınırlı olmadığını da anlattı.
Yunan-Amerikan toplumunun, Türkiye'ye karşı ortak endişeler taşıyan diğer gruplarla birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Malliotakis, bu çerçevede AIPAC ve Ermeni kuruluşlarının adını verdi.
Malliotakis, "Örneğin, AIPAC ve Ermeni örgütleri birçok aynı endişeyi paylaşıyor. Bu gruplarla birlikte çalışmak, Yunan-Amerikan topluluğunu daha da etkili hale getirecek ve özellikle Türkiye'nin F-35 edinmesini engelleme konusunda ortak bir mesajı güçlendirmeye yardımcı olacaktır." dedi.
Malliotakis'in AIPAC ve Ermeni kuruluşlarıyla ortak hareket edilmesi yönündeki açıklaması, Washington'daki Türkiye politikası tartışmalarının farklı gruplar arasındaki siyasi faaliyet boyutunu da ortaya koydu. AIPAC'ın 2026'da Türkiye'nin F-35 edinmemesi gerektiğini savunan bir politika notu yayımladığı da görülüyor.
MARCO RUBIO'YA ÖVGÜ
Washington'ın Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili endişelerini anlayıp anlamadığı sorusuna Malliotakis, yönetim içerisinde bu kaygıları anlayan isimlerin bulunduğunu söyledi.
Malliotakis, özellikle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan tezlerini desteklediğini iddia etti.
"Marco Rubio, ABD-Yunanistan-Kıbrıs ilişkisinin en güçlü destekçilerinden biri, bu yüzden Yunanistan ve Kıbrıs'ın stratejik çıkarlarımız için önemini iyice anladığını biliyorum. Ayrıca Türkiye'nin oluşturduğu tehditleri de anladığına inanıyorum."
F-35 TARTIŞMASINDA KARŞI GÖRÜŞLER DE GÜNDEMDE
Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda Washington'da farklı görüşler de bulunuyor. Ağustos 2026'da ABD'deki Türk-Amerikan kuruluşları, Kongre üyelerine gönderdikleri mektupla Türkiye'ye F-35 satışının desteklenmesini ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını istedi. Kuruluşlar, Türkiye'nin NATO üyeliğini ve bölgesel güvenlikteki rolünü öne çıkardı.
Bu nedenle F-35 meselesi, ABD'de Türkiye'nin NATO rolü, bölgesel güvenlik, savunma ilişkileri ve Kongre'deki farklı lobi faaliyetleri üzerinden tartışılmaya devam ediyor.
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