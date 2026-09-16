Malliotakis ayrıca Kıbrıs'taki duruma ve Türk askerî uçaklarının Yunan adaları üzerindeki uçuşlarına ilişkin iddialarını gündeme getirerek, bunun başka bir NATO müttefikine yönelik "zorbalık" anlamına geldiğini ileri sürdü.

"Özellikle Erdoğan'ın Rusya ve İran ile yakın ilişkileri göz önüne alındığında, Türkiye'nin şu anda en gelişmiş askeri teçhizatımızı almaması gerektiğini düşünüyorum."

Malliotakis, bu gerekçeleri sıraladıktan sonra Türkiye'ye F-35 verilmemesi gerektiğini şöyle ifade etti:

Türkiye'nin Rusya ve İran ile ilişkilerini de değerlendiren Malliotakis, Ankara'nın Hamas liderliğini barındırdığını, İsrail konusunda karşıt bir tutum sergilediğini ve ABD'nin DEAŞ karşıtı operasyonlarına ilişkin yaklaşımının kendilerini endişelendirdiğini savundu.

Nicole Malliotakis, Türkiye’yi “kağıt üzerinde NATO müttefiki” olarak nitelendirdi. RUSYA, İRAN VE HAMAS VURGUSU

YUNANİSTAN VE KIBRIS İÇİN ÖZEL VURGU

Malliotakis, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Washington'daki konumunu da değerlendirdi. Kongrede birçok üyenin bu iki ülkeyi önemli müttefikler olarak gördüğünü söyleyen Malliotakis, özellikle Yunanistan'ın NATO müttefiki, Akdeniz'de güvenlik açısından önemli bir ortak, Avrupa'ya açılan bir kapı ve bölgede potansiyel bir enerji oyuncusu olduğunu ifade etti.

Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyelerinin, Yunanistan ve Kıbrıs'ın önemini daha güçlü şekilde gündeme getirdiğini belirten Malliotakis, meslektaşlarıyla Türkiye'nin Kıbrıs'taki durumuna, Yunan adaları üzerindeki uçuşlara ve Türkiye'ye F-35 verilmesi ihtimaline ilişkin endişelerini konuştuklarını söyledi.

"KONGRE BUNU GERÇEKÇİ BİR ŞEKİLDE ENGELLEYEBİLİR Mİ?"

Türkiye'ye F-35 satışının Kongre tarafından engellenip engellenemeyeceği sorusunu da yanıtlayan Malliotakis, bunun gerçekçi olmayabileceğini söyledi.

"Sanmıyorum. Sesimizi ve savunuculuğumuzu kullanabiliriz ve bunu yaptık da. Buna karşı çok sesli olduk, ancak yönetim muhtemelen bunu kendi başına yapma yeteneğine sahip çünkü yasağı koyan oydu."

Malliotakis böylece Kongre üyelerinin siyasi baskı ve savunuculuk yoluyla karşı çıkabileceğini, ancak nihai kararın yönetimin yetki alanında olabileceğini ifade etti.