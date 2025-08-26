PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”

Ankara-Libya hattındaki temaslar İsrail’de paniğe yol açtı. Türkiye’nin Libya’nın doğusunda konsolosluk açması Hafter rejimi ile temaslar derken İsrail gazetesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’yi süper güç yapmaya çalıştığını” yazdı ve “Türk imparatorluğu yeniden mi dirildi?” dedi.

Türkiye'nin Libya'nın doğusunda bir konsolosluk açması ve Hafter rejimi ile temaslar, İsrail'de endişeye yol açtı.

TCG Kınalıada, Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi, DHATCG Kınalıada, Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi, DHA

"TÜRK İMPARATORLUĞU YENİDEN Mİ DİRİLDİ?"

İsrail gazetesi Maariv Türkiye'nin Akdeniz hamlelerini "Esad'ın düşüşü kadar dramatik: Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç yapma hamlesi" başlıklı haberde "Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?" diye duyurdu.

TCG Kınalıada, Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi, DHATCG Kınalıada, Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi, DHA

MAARIV: ESAD REJİMİNİN ÇÖKÜŞÜ KADAR DRAMATİK

Türkiye'nin Hafter rejimi ile yıllardır süregelen krizin ardından temaslar kurmasının "Orta Doğu'nun gerçekliğini değiştirmeyi" amaçladığını vurgulayan Maariv, "Son hamle, Akdeniz'in büyük bir bölümünü kontrol altına alıp Yunanistan ve Kıbrıs'ı tecrit etmeyi amaçlıyor. 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan bu hamle, Ankara hükümetinin desteklediği ve desteklediği Suriye'deki Esad rejiminin isyancılara karşı çöküşünden daha az dramatik değil." İfadelerini kullandı.

Maariv, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMaariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MAVİ VATAN PANİĞİ

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nde Türkiye uzmanı olan Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojek "Türk hamlesini 'antik çağın tacı' olarak adlandırıyorum. Türkler, 1912-1919 savaşına kadar Libya'daydı. Onların bakış açısına göre Trablus'a dönüyorlar ve 'Mavi Vatan' vizyonunu, yani Akdeniz üzerindeki kontrolü genişletmeyi gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Deniz Sınır Anlaşması, Türk hükümeti ile Batı Libya hükümeti arasında imzalanmış olsa da BM'ye göre tanınan hükümettir ve bu nedenle anlaşma, Doğu Libya toprakları için de BM kurumları tarafından tanınmaktadır." diyen Hai, Türklerin, Libya üzerindeki hakimiyetlerini derinleştirecekleri, deniz sınırlarının sürekliliğini sağlayacakları ve böylece Rusya, Orta Doğu, Asya ve Avrupa ülkeleri arasında kendi topraklarından geçecek boru hatlarındaki gaz ve petrol akışının merkezi trafiğini yönetebilecekleri bir hamleye hazırlandığını vurguladı.

İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyorİsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor

