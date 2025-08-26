Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”

Maariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MAVİ VATAN PANİĞİ

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nde Türkiye uzmanı olan Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojek "Türk hamlesini 'antik çağın tacı' olarak adlandırıyorum. Türkler, 1912-1919 savaşına kadar Libya'daydı. Onların bakış açısına göre Trablus'a dönüyorlar ve 'Mavi Vatan' vizyonunu, yani Akdeniz üzerindeki kontrolü genişletmeyi gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Deniz Sınır Anlaşması, Türk hükümeti ile Batı Libya hükümeti arasında imzalanmış olsa da BM'ye göre tanınan hükümettir ve bu nedenle anlaşma, Doğu Libya toprakları için de BM kurumları tarafından tanınmaktadır." diyen Hai, Türklerin, Libya üzerindeki hakimiyetlerini derinleştirecekleri, deniz sınırlarının sürekliliğini sağlayacakları ve böylece Rusya, Orta Doğu, Asya ve Avrupa ülkeleri arasında kendi topraklarından geçecek boru hatlarındaki gaz ve petrol akışının merkezi trafiğini yönetebilecekleri bir hamleye hazırlandığını vurguladı.