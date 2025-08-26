Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”

Türkiye'nin Libya'nın doğusunda bir konsolosluk açması ve Hafter rejimi ile temaslar, İsrail'de endişeye yol açtı.
"TÜRK İMPARATORLUĞU YENİDEN Mİ DİRİLDİ?"
İsrail gazetesi Maariv Türkiye'nin Akdeniz hamlelerini "Esad'ın düşüşü kadar dramatik: Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç yapma hamlesi" başlıklı haberde "Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?" diye duyurdu.
MAARIV: ESAD REJİMİNİN ÇÖKÜŞÜ KADAR DRAMATİK
Türkiye'nin Hafter rejimi ile yıllardır süregelen krizin ardından temaslar kurmasının "Orta Doğu'nun gerçekliğini değiştirmeyi" amaçladığını vurgulayan Maariv, "Son hamle, Akdeniz'in büyük bir bölümünü kontrol altına alıp Yunanistan ve Kıbrıs'ı tecrit etmeyi amaçlıyor. 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan bu hamle, Ankara hükümetinin desteklediği ve desteklediği Suriye'deki Esad rejiminin isyancılara karşı çöküşünden daha az dramatik değil." İfadelerini kullandı.