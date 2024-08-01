Angelina Jolie’de kan donduran itiraf! 22 yaşındayken kiralık katil tutarak ölmek istediğini anlattı...

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, 22 yaşındayken yaşadığı akıl sağlığı sorunları nedeniyle hayatına son vermeyi düşündüğünü ve bu amaçla bir kiralık katil tutmayı planladığını açıkladı. Jolie, yaşadığı bu zor dönemi bir röportajda açık yüreklilikle paylaştı. "Ölümümü bir hırsızlık olayı gibi görünmesini planlamıştım" diyen Jolie, bankadaki parasını bile çekmek için harekete geçtiğini vurguladı. Ancak, bu plandan vazgeçtiğini anlattı. Jolie, kiralık katilin kendisine kararını yeniden düşünme fırsatı verdiğini ve 2 ay sonra tekrar aramasını istediğini belirterek "Hayatımda bir şeyler değişti ve yaşamaya devam etme kararı verdim" açıklaması yaptı.

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