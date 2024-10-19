NATO savaşa hazırlanıyor: Simülasyon yapıldı tüm detaylar konuşuldu! ABD’li generalden özel tavsiye

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Rusya ile Batı ülkeleri arasında gerilim her geçen gün artarken NATO resmen savaş hazırlığına başladı. Alman Bild gazetesi "Putin saldırırsa Alman tankları onu durdurmak zorunda kalacak" dedi ve Rusya'ya karşı savaş simülasyonu yapıldığını belirtti. NATO'da savaş hazırlığı, Bild

PUTİN'E KARŞI SAVAŞ SİMÜLASYONU Bild aralarında eski üst düzey ABD generalleri Philip M. Breedlove ve Ben Hodges'ın da bulunduğu üst düzey askeri yetkililerin Yeni Nesil Savaş Merkezi iş birliğiyle Putin'in NATO'ya yönelik saldırısını ayrıntılı olarak tahmin eden bilgisayar tabanlı bir savaş simülasyonu yürüttüğünü belirtti. Senaryoya göre Rusya, işgal ettiği Letonya'nın yanı sıra Belarus ve Kaliningrad'dan da saldırıyor. Litvanya ve müttefikleri her yerde geri çekilmek zorunda kalıyor. ABD'Lİ GENERALDEN ALMANYA'YA TAVSİYE Breedlove Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Alman yetkililere "Mümkün olduğu kadar çok zaman kazanmaya çalışmalısınız. Önce hava desteği var, sonra donanma, en sonunda da ağır kara birimleri geliyor. Büyük NATO gücü size yardıma gelene kadar dayanmalısınız." tavsiyesi verdi. Emekli üst düzey ABD'li general perşembe günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta konuştu, Bild