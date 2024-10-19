NATO savaşa hazırlanıyor: Simülasyon yapıldı tüm detaylar konuşuldu! ABD’li generalden özel tavsiye

Rusya ile Batı ülkeleri arasında gerilim her geçen gün artarken NATO resmen savaş hazırlığına başladı. Alman Bild gazetesi "Putin saldırırsa Alman tankları onu durdurmak zorunda kalacak" dedi ve Rusya'ya karşı savaş simülasyonu yapıldığını belirtti.
Rusya ile Batı ülkeleri arasında gerilim her geçen gün artarken NATO resmen savaş hazırlığına başladı. Alman Bild gazetesi "Putin saldırırsa Alman tankları onu durdurmak zorunda kalacak" dedi ve Rusya'ya karşı savaş simülasyonu yapıldığını belirtti.
PUTİN'E KARŞI SAVAŞ SİMÜLASYONU
Bild aralarında eski üst düzey ABD generalleri Philip M. Breedlove ve Ben Hodges'ın da bulunduğu üst düzey askeri yetkililerin Yeni Nesil Savaş Merkezi iş birliğiyle Putin'in NATO'ya yönelik saldırısını ayrıntılı olarak tahmin eden bilgisayar tabanlı bir savaş simülasyonu yürüttüğünü belirtti.
ABD'Lİ GENERALDEN ALMANYA'YA TAVSİYE
Breedlove Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Alman yetkililere "Mümkün olduğu kadar çok zaman kazanmaya çalışmalısınız. Önce hava desteği var, sonra donanma, en sonunda da ağır kara birimleri geliyor. Büyük NATO gücü size yardıma gelene kadar dayanmalısınız." tavsiyesi verdi.
SENARYODA RUSYA AVRUPA'DAN SALDIRIYOR
Senaryoya göre Rusya, işgal ettiği Letonya'nın yanı sıra Belarus ve Kaliningrad'dan da saldırıyor. Litvanya ve müttefikleri her yerde geri çekilmek zorunda kalıyor.
Ancak daha sonra ülkede konuşlanmış olan Alman tank taburu, ülkenin kuzeyindeki savaşı tersine çevirecek bir askeri manevra için kullanılıyor.
5. GÜN: LEOPARDLAR KUZEYE
Rus simülasyon savaşının 5. gününde 44 Alman Leopard 2 tankı kuzeye doğru yola çıkıyor, Litvanya'yı kısa sürede terk ediyor ve 7. günde Letonya'dan gelen Rus ana kuvvetinin kanadına düşüyor.
"ÜÇ GÜNDE KAZANIRIZ" DEDİLER
Almanlar üç gün içinde sayıca üstün bir Rus ordusunu yeniyor ve kuzeydeki ilerleyişlerini durduruyor.
On gün süren savaşın sonunda Litvanya'nın savunucuları 17 tank, 145 zırhlı araç ve 3650 asker kayderken Rusya'nın kayıpları ise 411 tank, 1019 zırhlı araç ve 11420 ölü ile çok daha fazla oluyor. Yine de Litvanya iki haftadan kısa süren ağır çatışmaların ardından "harap olmuş ve kısmen işgal edilmiş" olarak görülüyor.