Siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın!

İşgalci İsrail ordusu tarafından desteklenen fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri bitmiyordu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce siyonist yerleşimci Sukot Bayramı'nı kutlamak üzere Kudüs'e, Aksa'ya akın etti.
İŞGAL ORDUSU İLE BİRLİKTE AKSA AVLUSUNA GİRDİLER!
Ağlama Duvarı olarak adlandırdıkları Burak Duvarı önünde toplanırken yüzlerce fanatik yahudi, işgalci İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa avluları içerisine girdi.
Dini ritüeller gerçekleştiren, avlu içerisinde yere kapanarak secde eden siyonistler aynı zamanda şofar adı verilen boruları çaldı
Şofar üfleyen siyonistler (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)
BİN 390 YERLEŞİMCİ KATILDI
Baskınlara katılan fanatik İsraillilere, çeşitli dini anlatılarda bulunmak üzere hahamlar eşlik ederken baskına dini kıyafetler giyerek katılan İsrailliler kaydedildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada baskınlara 1390 fanatik İsraillinin katıldığı bildirildi.
Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)
Yahudi yerleşimciler cuma ve cumartesi haricinde her gün Mescid-i Aksa'ya girebiliyor. Cuma günleri cuma namazları sebebiyle buna izin verilmezken cumartesi günü ise Yahudilerin tatil günü olan "şabat" olduğundan baskınlara ara veriliyor.
SUKOT BAYRAMI NEDİR?
Üç büyük bayramlarının (Pesah, Şavuot, Sukot) sonuncusu Sukot (Çardaklar) Bayramı, Hazreti Musa ile beraber Mısır'dan çıkan İsrailoğulları'nın çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.