Siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın!

Sukot Bayramı'nı bahane eden fanatik yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

Yahudi inancına göre, Sukot bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor. İbrani takviminin Tişri ayının 15'inde başlayan Sukot bayramı boyunca, yemek, okuma, misafir ağırlama ve uyuma gibi evde yapılan hemen hemen her şey, bu bayram için özel olarak evlerin damlarında ya da bahçelerinde hazırlanan çardaklarda gerçekleştiriliyor.