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Siyonistlerden Mescid-i Aksa'ya baskın!

İşgalci İsrail'in, Filistin halkına yaşattığı zulüm bitmiyordu. Filistin topraklarını gasbeden siyonistler, Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa'ya giren fanatik yahudiler şofar adı veriler boruları çaldı.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 01:17 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 01:18
Siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın!

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İşgalci İsrail ordusu tarafından desteklenen fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri bitmiyordu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce siyonist yerleşimci Sukot Bayramı'nı kutlamak üzere Kudüs'e, Aksa'ya akın etti.

İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!


İŞGAL ORDUSU İLE BİRLİKTE AKSA AVLUSUNA GİRDİLER!

Ağlama Duvarı olarak adlandırdıkları Burak Duvarı önünde toplanırken yüzlerce fanatik yahudi, işgalci İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa avluları içerisine girdi.

Dini ritüeller gerçekleştiren, avlu içerisinde yere kapanarak secde eden siyonistler aynı zamanda şofar adı verilen boruları çaldı

Şofar üfleyen siyonistler (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Şofar üfleyen siyonistler (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)
BİN 390 YERLEŞİMCİ KATILDI

Baskınlara katılan fanatik İsraillilere, çeşitli dini anlatılarda bulunmak üzere hahamlar eşlik ederken baskına dini kıyafetler giyerek katılan İsrailliler kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada baskınlara 1390 fanatik İsraillinin katıldığı bildirildi.

Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

Yahudi yerleşimciler cuma ve cumartesi haricinde her gün Mescid-i Aksa'ya girebiliyor. Cuma günleri cuma namazları sebebiyle buna izin verilmezken cumartesi günü ise Yahudilerin tatil günü olan "şabat" olduğundan baskınlara ara veriliyor.

SUKOT BAYRAMI NEDİR?

Üç büyük bayramlarının (Pesah, Şavuot, Sukot) sonuncusu Sukot (Çardaklar) Bayramı, Hazreti Musa ile beraber Mısır'dan çıkan İsrailoğulları'nın çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.

Siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın!

Sukot Bayramı'nı bahane eden fanatik yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)Sukot Bayramı'nı bahane eden fanatik yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

Yahudi inancına göre, Sukot bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor. İbrani takviminin Tişri ayının 15'inde başlayan Sukot bayramı boyunca, yemek, okuma, misafir ağırlama ve uyuma gibi evde yapılan hemen hemen her şey, bu bayram için özel olarak evlerin damlarında ya da bahçelerinde hazırlanan çardaklarda gerçekleştiriliyor.

Bayramlarını bahane eden siyonistler Aksa'ya baskın düzenledi (AA)Bayramlarını bahane eden siyonistler Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

Siyonistler Sukot'u ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın güney batısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'nın önünde, etrog (turunçgillerden bir meyve) ve lulav (hurma ağacı dalı) bitkileriyle Tevrat'tan dualar eşliğinde ayin yaparak da kutluyor.

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