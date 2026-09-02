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Almanya'dan Rusya gerilimi sonrası Kuzey Atlantik'te 500 km menzilli balistik füze denemesi

Almanya, Leipzig Havalimanı’ndaki saldırı girişimi nedeniyle Moskova ile tırmanan sert diplomatik krizin ve duyurulan yeni yaptırımların hemen ardından, Kuzey Atlantik’te İsrail yapımı 500 kilometre menzilli LORA balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

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Almanya'dan Rusya gerilimi sonrası Kuzey Atlantik'te 500 km menzilli balistik füze denemesi

Almanya, geçtiğimiz ay Leipzig Havalimanı'nda yaşanan saldırı girişimi nedeniyle resmen Rusya'nın suçlanmasıyla yaşanan şiddetli gerginliğin ardından gece saatlerinde 500 km menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Almanya gece saatlerinde 500 km menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Almanya gece saatlerinde 500 km menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

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TEST EN AZ İKİ KERE DENENDİ
Almanya Donanması, gece saatlerinde Kuzey Atlantik'te İsrail menşeli ve 500 km menzilli bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen LORA sisteminin testi, Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı uzun menzilli silah tedarikini hızlandırdıkları bir dönemde geldi. İrlanda ve İzlanda arasındaki Kuzey Atlantik bölgesinde gerçekleştirilen deneme sırasında en az iki LORA denendi. Hedeflerin yeri ve füzelerin test sırasında katettiği gerçek mesafeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Deneme sırasında en az iki LORA denendi.Deneme sırasında en az iki LORA denendi.

ALMAN DONANMA KOMUTANI DENEMENİN BAŞARILI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Alman Donanması Komutanı Jan Christian Kaack, denemenin bütünüyle başarılı olduğunu ve bu adımın, caydırıcılık ve deniz savunma hazırlığında yeni bir başlangıcı temsil ettiğini söyledi. Kaack, "Dün gece Kuzey Atlantik'te gerçekleştirdiğimiz başarılı deneme ile denizcilik tarihine geçtik. Sistemin potansiyel menzili, şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi aşıyor." dedi.

Füze denemesi, Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde gerildiği bir dönemde geldi.Füze denemesi, Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde gerildiği bir dönemde geldi.

İLK DEFA BİR SAVAŞ GEMİSİNDEN FÜZE ATEŞLENDİ
Alman donanmasının ilk defa bir savaş gemisinden balistik füze ateşlenmesiyle gerçekleşen deneme, Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde gerildiği bir dönemde geldi. Füze denemesi, Almanya hükümetinin ağustos ayı başında Leipzig Havalimanı'nda meydana gelen olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu duyurması ve Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım tedbiri açıklamasından saatler sonra gerçekleşti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, tedbirler kapsamında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını, Berlin'deki kültür ve bilim kurumu Rus Evi'nin sözleşmesinin feshedileceğini, Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım listesinin genişletileceğini ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren Rus Gölge Filo gemilerine yönelik tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

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