Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen İHA saldırısı girişimiyle ilgili Rusya'yı doğrudan sorumlu tuttu. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, düzenledikleri ortak basın toplantısında saldırının Rusya'nın emriyle gerçekleştirildiğini belirtirken, Rusya'ya yönelik yeni tedbirleri de açıkladı.

Leipzig Havalimanı’ndaki İHA sabotajından Rusya’yı sorumlu tutan Almanya misilleme yaptı; Bonn Konsolosluğu ile Berlin Rusya Evi’ni kapattı. (Fotoğraflar: Reuters, AA)

ALMANYA: SORUMLUSU RUSYA'DIR

İçişleri Bakanı Dobrindt, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA ile gerçekleştirilen başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini söyledi.

Dobrindt, saldırının arkasındaki kişilere ilişkin izlerin Rusya'ya uzandığını ve faillerin Rus devlet kurumları adına hareket ettiğini ifade etti.

ABD istihbaratının da havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

WADEPHUL: RUSYA ALMANYA'YA DÜŞMANCA YAKLAŞIYOR

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Rusya'nın faaliyetlerinin Avrupa'ya yönelik istikrarsızlaştırma, dezenformasyon, tehdit, sabotaj ve saldırganlık girişimlerinden oluşan daha geniş bir sürecin parçası olduğunu söyledi.

Rusya'nın Almanya'ya açık bir düşmanlıkla yaklaştığını savunan Wadephul, Leipzig'deki saldırı girişiminin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da zedelemek amacıyla bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Wadephul, "Almanya, güvensizlik yaratmak isteyen düşmanlara karşı direnecektir. Bu nedenle hükümetimiz Leipzig'deki hibrit saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçmektedir." dedi.