Leipzig’deki İHA saldırısı girişiminde Rusya’yı suçlayan Almanya, Bonn Konsolosluğu ve Berlin’deki Rusya Evi’ni kapatıyor
Almanya, Leipzig/Halle Havalimanı’ndaki İHA saldırısı girişiminden Rusya’yı sorumlu tuttu. Berlin yönetimi ayrıca Bonn’daki Rus Konsolosluğu ile Berlin’deki Rusya Evi’nin kapatılacağını açıkladı.
Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen İHA saldırısı girişimiyle ilgili Rusya'yı doğrudan sorumlu tuttu. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, düzenledikleri ortak basın toplantısında saldırının Rusya'nın emriyle gerçekleştirildiğini belirtirken, Rusya'ya yönelik yeni tedbirleri de açıkladı.
ALMANYA: SORUMLUSU RUSYA'DIR
İçişleri Bakanı Dobrindt, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA ile gerçekleştirilen başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini söyledi.
Dobrindt, saldırının arkasındaki kişilere ilişkin izlerin Rusya'ya uzandığını ve faillerin Rus devlet kurumları adına hareket ettiğini ifade etti.
ABD istihbaratının da havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu değerlendirdiği belirtildi.
WADEPHUL: RUSYA ALMANYA'YA DÜŞMANCA YAKLAŞIYOR
Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Rusya'nın faaliyetlerinin Avrupa'ya yönelik istikrarsızlaştırma, dezenformasyon, tehdit, sabotaj ve saldırganlık girişimlerinden oluşan daha geniş bir sürecin parçası olduğunu söyledi.
Rusya'nın Almanya'ya açık bir düşmanlıkla yaklaştığını savunan Wadephul, Leipzig'deki saldırı girişiminin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da zedelemek amacıyla bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Wadephul, "Almanya, güvensizlik yaratmak isteyen düşmanlara karşı direnecektir. Bu nedenle hükümetimiz Leipzig'deki hibrit saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçmektedir." dedi.
RUS BAŞKONSOLOSLUĞU 18 EYLÜL'DE KAPATILACAK
Wadephul, Almanya'nın Rusya'ya karşı bir dizi yeni önlemi uygulamaya koyacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Wadephul, "Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacaktır. Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecektir. Avrupa Birliği'nde, hibrit saldırılar bağlamında Rusya'dan gelen kişilerin yeni listelere alınması için öneride bulunacağız. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırıyoruz. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Almanya ayrıca Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırma talimatı verdi.
Wadephul, Rusya'ya verilen mesajı ise "Güvenlik politikası alanındaki eylemlerimizde kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." sözleriyle açıkladı.
LEİPZİG/HALLE HAVALİMANI'NDA NE OLDU?
4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda, Ukrayna'ya askeri malzeme taşımak amacıyla kullanılan bir Antonov kargo uçağının yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı tespit edildi. Soruşturmacıların değerlendirmesine göre İHA, Antonov uçağına saldırmak amacıyla gönderilmişti. Ancak saldırı, fünyenin arızalanması nedeniyle gerçekleşmedi.
Olayın ardından İHA alarmı nedeniyle havalimanındaki hava trafiği durduruldu. Bu sırada DHL'ye ait bir kargo uçağı inişini iptal ederek yeniden yükselmek zorunda kaldı. Daha sonra havalimanına yaklaşık 6 kilometre mesafede ve 400 metre yükseklikte bulunan bilinmeyen bir cisim, DHL uçağına çarptı. Uçak, güvenli şekilde Hannover Havalimanı'na indi.
Polis, çarpan cismin İHA olabileceği ihtimali üzerine sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattı.
RUSYA SUÇLAMALARI REDDETTİ
Alman medyasında yer alan güvenlik kaynakları, olayda Rus istihbaratının rolü olabileceğinden şüphelenildiğini aktarmıştı. Rusya ise saldırı girişiminin arkasında kendisinin bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.