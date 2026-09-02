Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'tan İsrail'e yaptırım çağrısı
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İrlanda'daki AB toplantısında yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayanlara ve toprak gasbedenlere yönelik yeni yaptırımları destekleyeceklerini belirterek İsrail hükümetine eylem çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesi ile Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışanlara yönelik yeni yaptırımların hayata geçirilmesini destekleyeceklerini ifade etti.
İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRIDA BULUNDU
Jean-Noel Barrot, İrlanda'nın Wicklow kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katılarak toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Barrot, toplantıda Filistin'deki durumu ele alacaklarını kaydederek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin arttığını, bu kişilerin terör eylemlerinin iki devletli çözümü tehdit ettiği değerlendirmesinde bulundu.
Bu eylemlerin ayrıca bölgenin güvenliğini "ipotek" altına aldığını vurgulayan Barrot, bölgede artan şiddetin ve Filistin topraklarının gaspının sona ermesi için İsrail hükümetine kararlı bir eylem çağrısında bulundu.
İSRAİL'E KARŞI YENİ YAPTIRIM KARARLARI ALINMASINI SAVUNACAKLARINI BELİRTTİ
Barrot, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan şiddet hakkında "Sömürgeciliğin ve şiddetin sorumlularına karşı yeni yaptırım kararları alınmasını savunacağız." ifadesini kullandı.
AB'nin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarından gelen ürünlerin AB topraklarına yasa dışı bir şekilde girmesini kabul edemeyeceğini ifade eden Barrot, "Neden mi? Çünkü, burada yasa dışı şekilde işgal edilen topraklar söz konusu ve Avrupa Birliği ticaretiyle bu yasa dışı eylemi destekleyemez." sözlerini sarf etti.
Barrot, Avrupalı mevkidaşlarına, Filistin'deki genel seçimlerin organizasyonu için bu aydan itibaren bölgeye bir destek misyonu gönderilmesini teklif edeceğini belirterek, bu misyonun AB dışındaki ülkelere de genişletilmesini istediğini dile getirdi.