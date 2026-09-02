Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'tan İsrail'e yaptırım çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupalı mevkidaşlarına Filistin'deki genel seçimlerin organizasyonu için bu aydan itibaren bölgeye bir destek misyonu gönderilmesini teklif edeceğini belirtti.

AB'nin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarından gelen ürünlerin AB topraklarına yasa dışı bir şekilde girmesini kabul edemeyeceğini ifade eden Barrot, "Neden mi? Çünkü, burada yasa dışı şekilde işgal edilen topraklar söz konusu ve Avrupa Birliği ticaretiyle bu yasa dışı eylemi destekleyemez." sözlerini sarf etti.

Barrot, Avrupalı mevkidaşlarına, Filistin'deki genel seçimlerin organizasyonu için bu aydan itibaren bölgeye bir destek misyonu gönderilmesini teklif edeceğini belirterek, bu misyonun AB dışındaki ülkelere de genişletilmesini istediğini dile getirdi.