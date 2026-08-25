Saldırı girişimiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3'üncü bir insansız hava aracı ve 50 gram hexogen olduğu değerlendirilen yüksek patlayıcı madde bulundu. (Fotoğraflar İHA ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

KARGO UÇAĞINA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİNDE ÜÇÜNCÜ İHA VE YÜKSEK PATLAYICI MADDE BULUNDU

Almanya'da Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına yönelik olduğu değerlendirilen saldırı girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Alman kamu yayın kuruluşları NDR ve WDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesi, soruşturma kapsamında olaydan 10 gün sonra, 14 Ağustos'ta havalimanının batısında saldırı girişimiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3'üncü bir insansız hava aracı ve 50 gram hexogen olduğu değerlendirilen yüksek patlayıcı madde bulunduğunu aktardı. Başsavcılık Ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.