Almanya’da bağımsızlık ilanı: Yeni Şansölye Merz ABD’yi işaret etti! Trump ne diyecek

Almanya'da pazar günü düzenlenen seçimin ardından yeni Şansölye seçilen Friedrich Merz yaptığı ilk açıklamada "Avrupa'nın ABD'den adım adım bağımsızlığa kavuşması gerektiğini" söyledi. Peki yeni şansölyenin bu açıklaması ne anlama geliyor?

Almanya'nın yeni Şansölyesi Freidrich Merz, AA

AŞIRI SAĞ KAYBETTİ

Muhafazakar CDU/CSU sandıktan zaferle çıkarken ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı Yöneticisi milyarder Elon Musk'ın da desteklediği aşırı sağcı AfD ikinci sırada kaldı.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liste başı adayı Friedrich Merz'i gösteren tahrif edilmiş bir seçim afişi, Reuters

ALMANYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Eski Doğu Almanya topraklarının neredeyse tamamı AfD'yi seçti. Parti, bir zamanlar Sovyet yönetimi altındaki Alman bölgelerinde her zaman daha popülerdi ancak bu yıl etkisini daha da artırdı. AfD'nin bölgedeki etkisini artırmasının ardından Almanya seçim haritası ise resmen ikiye bölündü.

Almanya seçim sonuçları, Grafik Sky News'tan alınmıştır.

SEÇİMDEN SONRA RAMBO ZAMBO

Bayern 2 yazarı Peter Jungblut ise Merz'in seçimden sonra "Rambo Zambo" ilan ettiğini yazdı. Merz'in daha önce bir şarkıya atıfta bulunarak söylediği" Rambo Zambo" ifadesini hatırlatan Jungblut, koalisyon görüşmelerinin "gürültülü" bir ortamda geçeceğini işaret etti.

Radio 2, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ŞANSÖLYE'DEN ABD'DEN BAĞIMSIZLIK ÇIKIŞI

Merz kamu yayıncısı ARD'ye verdiği demeçte Avrupa'nın "adım adım ABD'den bağımsızlığını kazanması" gerektiğini söyledi. Trump yönetiminin Avrupa'yı "öyle ya da böyle" umursamadığını söyleyen Merz, Başkan Yardımcısı JD Vance ve teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Almanya'nın aşırı sağını savunmasını Kremlin destekli seçim müdahalesinden "daha az çirkin" olarak nitelendirdi.

Elon Musk, DHA

"AVRUPA'DA GÜVEN KRİZİ"

Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa 1945'teki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez savunma konusunda endişeye düşmüştü. Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci dönemi, Avrupa'da yeni bir krize daha yol açtı. Washington Post'un da deyişiyle "Avrupa artık temel bir güven sorunuyla karşı karşıya."

Pentagon'un Avrupa'daki eski yetkilisi Jim Townsend, NATO antlaşmasının ortak güvenlik ilkesi hakkında "Şimdi, 'ABD'nin 5. Maddeye saygı göstereceğine gerçekten güvenebilir miyiz?'" şeklinde konuştu.

Merz pazartesi günü düzenlediği bir basın toplantısında, Avrupa'nın hala ABD ile iyi bir ilişki umut etmesi ve NATO askeri ittifakını desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak "sadece Amerika'yı değil, neredeyse sadece Amerika'yı sloganları haline getirenler ... galip gelirse o zaman zor olacak." diye ekledi.

Almanya'nın yeni Şansölyesi Freidrich Merz, Reuters

AVRUPA ABD'YE BAĞIMLI

Avrupa bir bütün olarak savunmaya 290 milyar dolardan fazla harcasa da parçalanmış sistemi ve ABD'ye bağımlılık büyük sorunlara yol açıyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir tahmin, Avrupa'nın Rusya'yı ABD olmadan caydırmak için yüz binlerce yeni askere ve en az 260 milyar dolar daha fazla fona ihtiyaç duyacağını buldu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak kritik merkezi konumu ve büyük nüfusuyla Almanya'nın merkezi bir rol oynaması beklense de bağımsızlığın, askeri harcamaların İkinci Dünya Savaşı'nın ardından onlarca yıllık işgal ve bölünmeden etkilendiği Almanya için özellikle göz korkutucu olduğu belirtiliyor.

ALMANYA'DA 50 BİN ABD ASKERİ

Geçen yıl yaklaşık 50 bin ABD servis üyesi ülkede konuşlanmıştı ve bu sayı Japonya'dan sonra ikinci sırada yer alıyordu. Almanya'nın silahlı kuvvetleri Bundeswehr'in zayıf olduğu ve savaş sonrası tek taraflı hareket edemeyeceğine dair bir uzlaşıya bağlı olduğu düşünülüyor.

NATO'DAN ALMANYA TALEBİ

Almanya, geçen yıl NATO'nun savunma harcamalarında ekonomik çıktının yüzde 2'sini karşılama hedefini karşıladığını söyledi ancak ittifak içindeki pek çok ses Avrupa'nın en büyük ekonomisinin çok daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söylüyor.

ALMANYA TİCARETTE ABD'YE BAĞIMLI

Alman ticareti Amerika Birleşik Devletleri ile ticarete bağımlı ve bu da ülkeyi Washington'dan gelen gümrük vergisi tehditlerine karşı savunmasız hale getiriyor. Teknoloji ve savunma gibi önemli alanlarda Almanya, Avrupa içinden kolayca tedarik edemeyeceği belirli siparişler için ABD'ye güveniyor. Bir zamanlar Avrupa'nın en güçlüsü olan Alman ekonomisi son iki yıldır daralmada.

Merz'in açıklamalarının ise bu bağlamda büyük bir değişimi yansıttığı düşünülüyor

ELON MUSK'TAN AŞIRI SAĞA DESTEK

Beyaz Saray'a atanan milyarder Elon Musk, pazar günkü oylama öncesinde aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini desteklemek için sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te defalarca paylaşımda bulundu. Vance ise Münih'teki bir güvenlik konferansında AfD lideri Alice Weidel ile görüşmüş ve partinin hükümetten men edilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Merz, oylama öncesinde ABD yetkililerinin sözlerine sert bir hoşnutsuzlukla tepki göstererek özellikle Musk'ın eyleminin "karşı çıkılmadan geçemeyeceğini" belirtti. Pazartesi günkü yorumlarında ayrıca, ABD'nin "Avrupalıların başının altından Ukrayna konusunda Rusya ile anlaşma yapma" yönündeki "kabul edilemez" girişimine işaret etti.

MERKEL POLİTİKASINDAN KOPUŞ

Almanya'da seçim galibinin ağzından çıkan yeni ifadeler, ülkeyi 2005'ten 2021'e kadar yöneten Angela Merkel'in dış politikasından bir kopuşa işaret ediyor. Merkel de Merz gibi Hristiyan Demokrat'tı ve ABD Başkanı Barack Obama ile yakın ilişkileriyle biliniyordu, ancak sadece Washington ile değil Moskova ve Pekin ile de çalışma ilişkilerini sürdürmeye çalıştı.

Merz'in hemen önceki selefi, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Olaf Scholz, üç yıl önce Almanya'nın değişen uluslararası koşullarına dair bir vizyon sunmuş ve bunu tarihin bir "dönüm noktası" veya Zeitenwende olarak tanımlamıştı.