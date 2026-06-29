Almanya'da kanlı saldırı: 6 kişi öldü, 2 kişi gözaltında!

Saldırı kent merkezindeki bir konutta, bir kreş ve ilkokulun yakınında gerçekleşti.

Polis sözcüsü olayın bir aile trajedisi gibi göründüğünü belirtti.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, olay nedeniyle geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve kamuoyu için devam eden bir tehlike bulunmadığını açıkladı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi ve yerel basına göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtilen açıklamada, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, polisin olay yerindeki inceleme ve soruşturmasının sürdüğü aktarılarak, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi olmadığı aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, olayın kent merkezindeki bir konutta meydana geldiği, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Polis sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, olayın "geniş çaplı bir aile trajedisi" gibi göründüğünü söyledi.

KREŞİN YANINDA GERÇEKLEŞTİ

Belediye Meclis Üyesi Carsten Brokelmann, silahlı saldırıların bir kreş ve bir ilkokulun yakınında gerçekleştiğini söyledi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



T-online haber sitesi, ilk bilgilere göre olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini iddiasında bulundu. Bild gazetesi de birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

2 GÖZALTI

Almanya basınında çıkan haberlere göre olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililerin gün içinde olay ile ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya