İsrail’in alternatif pazarı Ürdün’de kolera alarmı yükseldi meyve sebze fiyatları uçtu!

MALİYET ARTTI YEREL ÜRETİM DÜŞTÜ

Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.

Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak 3 Mayıs'ta Tel Aviv ile tüm ticareti durdurma kararı almıştı.