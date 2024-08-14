SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail'in alternatif pazarı Ürdün'de kolera alarmı yükseldi meyve sebze fiyatları uçtu!

Türkiye'nin Mayıs ayında ihracatı durdurdurmasının ardından İsrail'de sebze ve meyve fiyatlarının keskin bir şekilde arttığı gözlemlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 17:56 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 17:56
İsrail’in alternatif pazarı Ürdün’de kolera alarmı yükseldi meyve sebze fiyatları uçtu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Tel Aviv yönetiminin tarımsal ürün ithal ettiği Ürdün'de koleranın tespit edilmesiyle İsrail'de meyve ve sebze fiyatlarında keskin artış yaşandığı bildirildi.

İSRAİL'DE FİYATLAR FIRLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça yayınının haberine göre, Türkiye'nin mayısta İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle İsrail'de meyve sebze fiyatları fırladı.

GAZZE TÜKETİCİ KONUMUNA GEÇTİ

İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerinden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak gösterdi.

MALİYET ARTTI YEREL ÜRETİM DÜŞTÜ

Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.

Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak 3 Mayıs'ta Tel Aviv ile tüm ticareti durdurma kararı almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Türkiye’ye çağ atlattık | Muhalefeti de dönüştürmeyi başardık
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’E övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler
Başkan Erdoğan’dan ’kapsamlı değişim’ mesajı! Yorulan kenara çekilsin deyip uyardı: Rehavete kapılanın gözünün yaşına bakılmayacak
Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi! Katar’da kritik görüşme: Hamas masada yok mu?
AK Parti’den 23. yaşa özel video! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...
Dünyada maymun çiçeği alarmı... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Söz konusu değil!
Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu
MEB 81 ile gönderdi! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli o sınıflara uygulanacak! Okul kayıt parası almak yasak!
Brezilya’daki kazada korkunç detay! Tümörün çaresini arıyorlardı: 8 doktor aynı uçakta öldü! Kaza mı sabotaj mı?
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek
Başkan Erdoğan’dan 23. yaş törenlerinde ABD’ye mesaj: Netanyahu’nun ne kadar ABD’de konuşma hakkı varsa Mahmud Abbas’ın da TBMM’de konuşma hakkı var
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu
İsmail Haniye’nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video…
SON DAKİKA