Almanya bayrağı (takvim.com.tr | Arşiv) Bu toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı. Seçimlere dokuz ay kala hükümetin çökmesi, Almanya için olağanüstü bir krizin de habercisi oldu. Böylece Almanya'nın son 75 yılı içinde dördüncü erken seçim süreci olacak. Uzun süredir uzlaşmaya dayalı koalisyonlar dönemi yaşayan ülkede, daha çatışmalı ve istikrarsız bir siyasi dönemin başladığı belirtiliyor. Alman milletvekilleri, mevcut hükümeti feshetmek için 394'e karşı 207 oyla karar aldı, 116 milletvekili ise çekimser kaldı.

Başbakan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek için toplantıya katıldı (EPA) Başbakan Scholz, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık'ta Alman Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edeceğini belirterek "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisi üzerine meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor.

Almanya erken seçime gidiyor (Reuters) ERKEN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı. AYLARCA SÜREBİLİR Ülkedeki siyasi belirsizliğin aylarca sürebileceği tahmin ediliyor. Seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması beklense de, partisi birinci olamayan Scholz, haftalar boyunca geçici şansölye olarak görevde kalacak. Yeni bir koalisyonun kurulması muhtemelen Nisan veya Mayıs'a kadar gerçekleşmeyecek ve bu süreç sonunda görevinden ayrılacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Donald Trump (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü) TRUMP GELİR GELMEZ TEHDİT ETTİ Almanya'daki siyasi kriz tam da Fransız hükümetinin düştüğü aynı ay içinde geldi. Avrupa'da artan ekonomik ve güvenlik kaos, artık kıtadaki liderlik krizlerini de tetikledi. Ukrayna'daki savaş kritik bir aşamaya ulaşmış durumda. Donald J. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevine başlamasına kısa bir süre kala, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya geçici bir hükümetin ellerine kaldı. Kriz öylesine derinleşeceği şartlarda doğdu ki, ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve ocak ayında göreve gelmesi beklenen Donald Trump, geçtiğimiz gün NBC'nin "Meet the Press" programında ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebileceğini belirtti. Pazar günü katıldığı programda Trump, ittifaka üye olan diğer ülkelerin NATO ödeneklerini ödemediği durumda NATO'dan çıkmayı ciddi olarak gündeme alabileceğini dile getirdi.