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Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Federal Meclis'te güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı. Hükümetin dağılmasıyla birlikte SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaştı. Seçim tarihinin nihai kararını Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:05
Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı

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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulundu.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz (Reuters)Almanya Başbakanı Olaf Scholz (Reuters)

    GÜVENOYU YETERSİZ KALDI

    Mecliste yapılan güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Şansölye Scholz'un güvenoyu için 367 oy alması gerekiyordu.

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (takvim.com.tr | Arşiv)Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (takvim.com.tr | Arşiv)

    GÖZLER CUMHURBAŞKANI'NA ÇEVRİLDİ!

    Başbakan Scholz'un, oylamanın soncunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmesi ve erken seçimin yapılması için Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetmesi önerisinde bulunması bekleniyor.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz için Federal Meclis'te güven oylaması oturumu yapıldı (AA)Almanya Başbakanı Olaf Scholz için Federal Meclis'te güven oylaması oturumu yapıldı (AA)

    Alman Federal Meclisi Bundestag, Şansölye Olaf Scholz'a olan güvenini çekti. Milletvekillerinin çoğunluğu Scholz aleyhine oy kullanarak 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerin önü açıldı. Partilerin önde gelen isimleri Bundestag'da sert bir tartışmaya girmişti. Scholz, eski koalisyon ortağı FDP'yi hükümet çalışmalarını "sabotaj" etmekle suçladı. CDU/CSU Grup Başkanı Friedrich Merz ise liberalleri savundu ve hatta bir noktada Şansölye Scholz'u yalan söylemekle suçladı.

    Almanya Başbakanı Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

    Almanya bayrağı (takvim.com.tr | Arşiv)Almanya bayrağı (takvim.com.tr | Arşiv)

    Bu toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

    Seçimlere dokuz ay kala hükümetin çökmesi, Almanya için olağanüstü bir krizin de habercisi oldu. Böylece Almanya'nın son 75 yılı içinde dördüncü erken seçim süreci olacak. Uzun süredir uzlaşmaya dayalı koalisyonlar dönemi yaşayan ülkede, daha çatışmalı ve istikrarsız bir siyasi dönemin başladığı belirtiliyor. Alman milletvekilleri, mevcut hükümeti feshetmek için 394'e karşı 207 oyla karar aldı, 116 milletvekili ise çekimser kaldı.

    Başbakan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek için toplantıya katıldı (EPA)Başbakan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek için toplantıya katıldı (EPA)

    Başbakan Scholz, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık'ta Alman Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edeceğini belirterek "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisi üzerine meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor.

    Almanya erken seçime gidiyor (Reuters)Almanya erken seçime gidiyor (Reuters)

    ERKEN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

    Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı.

    Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.

    AYLARCA SÜREBİLİR

    Ülkedeki siyasi belirsizliğin aylarca sürebileceği tahmin ediliyor. Seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması beklense de, partisi birinci olamayan Scholz, haftalar boyunca geçici şansölye olarak görevde kalacak. Yeni bir koalisyonun kurulması muhtemelen Nisan veya Mayıs'a kadar gerçekleşmeyecek ve bu süreç sonunda görevinden ayrılacak.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Donald Trump (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Donald Trump (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

    TRUMP GELİR GELMEZ TEHDİT ETTİ

    Almanya'daki siyasi kriz tam da Fransız hükümetinin düştüğü aynı ay içinde geldi. Avrupa'da artan ekonomik ve güvenlik kaos, artık kıtadaki liderlik krizlerini de tetikledi. Ukrayna'daki savaş kritik bir aşamaya ulaşmış durumda. Donald J. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevine başlamasına kısa bir süre kala, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya geçici bir hükümetin ellerine kaldı.

    Kriz öylesine derinleşeceği şartlarda doğdu ki, ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve ocak ayında göreve gelmesi beklenen Donald Trump, geçtiğimiz gün NBC'nin "Meet the Press" programında ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebileceğini belirtti. Pazar günü katıldığı programda Trump, ittifaka üye olan diğer ülkelerin NATO ödeneklerini ödemediği durumda NATO'dan çıkmayı ciddi olarak gündeme alabileceğini dile getirdi.

    Almanya erken seçime gidiyor (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Almanya erken seçime gidiyor (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

    HASTA ALMANYA!

    Scholz'un hükümeti, bir yandan büyük bütçe sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, saldırgan bir Rusya'ya karşı Alman ordusunu nasıl yeniden inşa edecekleri ve Trump'ın NATO tehdidiyle de Almanya için tam anlamıyla kış başladı.

    Batı medyasının manşetleri de Almanya'daki siyasi kriz sonrası "Zamanlama Avrupa Birliği için tam anlamıyla felaket" başlıklarıyla doldu. Almanya'daki ekonomik göstergeler de alarm veriyor. Bundesbank geçen hafta, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2025'te sadece yüzde 0,1 büyüyeceği konusunda uyardı.

    "Trafik Işıkları" olarak anılan üçlü koalisyon Almanya'nın savaş sonrası tarihindeki ilk üç partili koalisyonuydu. Aralık 2021'de göreve başlayan yönetim, Euro Bölgesi ülkesi için yeşil bir sanayi devrimi başlatma sözü vermişti.

    Ancak Rusya'nın üç ay sonra Ukrayna'yı işgal etmesi ve Berlin'i onlarca yıllık Rus gazına olan bağımlılığı ile savunma ve dış politikasını tersine çevirmeye zorlamasıyla planlar alt üst oldu.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (takvim.com.tr | Arşiv)Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (takvim.com.tr | Arşiv)

    SCHOLZ'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

    Başbakan Scholz, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluğu "Zeitenwende" veya tarihte bir dönüm noktası olarak adlandırdı ve orduyu modernize etmek ve Ukrayna'ya silah sağlamak için 100 milyar euro tahsis etti.

    En büyük aksiliklerinden birini, ülkenin anayasa mahkemesinin Kasım 2023'te koalisyonun bütçesini geçersiz kılmasıyla yaşadı. Mahkeme, yeni kamu borçlanmasını yılda GSYİH'nın yüzde 0,35'i ile sınırlayan bir anayasa hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.

    Karar, ülkenin kamu maliyesinde 60 milyar avroluk bir boşluğa ve mali açıdan muhafazakar FDP ile SPD ve Yeşiller'deki koalisyon ortakları arasında kan davasına yol açtı.

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Scholz'u kabul etti (Reuters)Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Scholz'u kabul etti (Reuters)

    STEINMEIER KARARINI BİLDİRDİ

    Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, Steinmeier, mecliste milletvekillerinin çoğunluğunun güvenoyunu alamayan Scholz'u kabul etti. Gammelin, Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdiğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı'nın meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup ba��kanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

    Anayasaya göre cumhurbaşkanının meclisi feshetme kararı verdiğinde, erken seçimlerin 60 gün içinde yapılması gerektiğine dikkati çeken Gammelin, seçim tarihini cumhurbaşkanının belirlediği bilgisini paylaştı.

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