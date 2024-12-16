Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (takvim.com.tr | Arşiv)
SCHOLZ'DAN UKRAYNA'YA DESTEK
Başbakan Scholz, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluğu "Zeitenwende" veya tarihte bir dönüm noktası olarak adlandırdı ve orduyu modernize etmek ve Ukrayna'ya silah sağlamak için 100 milyar euro tahsis etti.
En büyük aksiliklerinden birini, ülkenin anayasa mahkemesinin Kasım 2023'te koalisyonun bütçesini geçersiz kılmasıyla yaşadı. Mahkeme, yeni kamu borçlanmasını yılda GSYİH'nın yüzde 0,35'i ile sınırlayan bir anayasa hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.
Karar, ülkenin kamu maliyesinde 60 milyar avroluk bir boşluğa ve mali açıdan muhafazakar FDP ile SPD ve Yeşiller'deki koalisyon ortakları arasında kan davasına yol açtı.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Scholz'u kabul etti (Reuters)
STEINMEIER KARARINI BİLDİRDİ
Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, Steinmeier, mecliste milletvekillerinin çoğunluğunun güvenoyunu alamayan Scholz'u kabul etti. Gammelin, Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı'nın meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup ba��kanlarıyla görüşeceğini ifade etti.
Anayasaya göre cumhurbaşkanının meclisi feshetme kararı verdiğinde, erken seçimlerin 60 gün içinde yapılması gerektiğine dikkati çeken Gammelin, seçim tarihini cumhurbaşkanının belirlediği bilgisini paylaştı.