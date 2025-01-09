Almanya’da casus avı: Çin’e çalıştığı iddia edilen 3 Alman vatandaşı hakkında dava açıldı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "yabancı bir gizli servis için çalıştıkları" suçlamasıyla Alman vatandaşları Herwig S, Ina F. ve Thomas R. hakkında Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 20 Aralık 2024'te dava açıldı.

Almanya 'da, Çin için casusluk yaptıkları iddia edilen 3 kişi hakkında Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.

Casus (AA)



TİCARET YASALARINI İHLAL ETTİLER



Bu kişiler, Dış Ticaret Yasası'nı ihlal etmekle de suçlandı.

İddianamede, Thomas R'nin 2017'den itibaren Çin gizli servisi MSS'nin Çin'de bulunan bir çalışanı için ajan olarak görev yaptığı belirtilerek, Thoms R'nin, Herwig F. ve Ina F. ile söz konusu MSS çalışanı için Almanya'da askeri amaçlarla kullanılabilecek yenilikçi teknolojiler konusunda bilgi topladığı ifade edildi.

Bunun Herwig F. ve İna F'nin işlettiği bir firma üzerinden yapıldığı belirtilen iddianamede, bu şirket üzerinden başka şirketlerle ve bilim kurumlarıyla temasa geçildiği ve özellikle Çin'in deniz muharebe gücünü artırmak için faydalı olabilecek bilgilerin toplandığı ileri sürüldü.