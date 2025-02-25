Güney Kore’de facia! Köprü saniyeler içinde çöktü: Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'de bir otoyolda inşaat çalışmaları sırasında bir köprünün çökmesi sonucu üç kişi öldü ve beş kişi yaralandı.

İNŞAAT HALİNDEKİ KÖPRÜ ÇÖKTÜ

25 Şubat'ta yerel saatle 09:49'da Seul-Sejong Otoyolu'nda meydana gelen kaza sırasında işçilerin direkler arasında bir çelik yapıyı hareket ettirmek için bir vinç kullandığı bildirildi.

Seul-Sejong Otoyolu'nda inşaat halindeki köprü çöktü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ÜÇ ÖLÜ BEŞ YARALI

Köprü çöktüğünde sekiz işçinin köprü altında kaldığı, üçünün hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı belirtildi.

Güney Kore Ulusal İtfaiye Ajansı, kayıp kişilerin olma ihtimali nedeniyle itfaiyecileri arama ve kurtarma operasyonları için harekete geçirdi.

Geçici Cumhurbaşkanı Choi Sang-mok da olay yerinde kurtarma operasyonları yürütmek için tüm kaynakların ve personelin seferber edilmesi yönünde acil bir emir verdi.

Kazanın sebebinin araştırıldığı bildirildi.