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Starbucks’ı boykot vurdu! CEO’dan “küçülüyoruz” açıklaması

Gazze’de aylarca soykırım uygulayan İsrail markalarına yönelik dünya çapında boykot devam ediyor. Boykottan en çok etkilenen markalardan biri ise şüphesiz Starbucks. Starbucks’ın yeni CEO’su Brian Niccol, 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldıklarını ilan etti. Niccol çalışanlarına yaptığı açıklamada açıkça “küçülüyoruz” mesajı verdi.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:48
Starbucks’ı boykot vurdu! CEO’dan küçülüyoruz açıklaması

İÇİNDEKİLER

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    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik soykırımı dünya çapında boykotla sonuçlandı. İsrail ürünlerine yönelik boykot yaklaşık bir buçuk yıldır dünyanın dört bir yanında devam ederken siyonist markalar ise ciddi zarar gördü.

    Starbucks, ReutersStarbucks, Reuters

    STARBUCKS'TA TARİHİN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

    Boykotun ilk hedeflerinden biri İsrail ordusuna açıkça destek sağlayan markalardan Starbucks oldu. ABD basını Starbucks'ın tarihin en büyük düşüşünü yaşadığını yazıyor.

    Starbucks, ReutersStarbucks, Reuters

    CEO'DAN "KÜÇÜLÜYORUZ" MESAJI

    Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol, 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldıklarını ilan etti. Çalışanlarına mesaj gönderen Niccol, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirmeleri tamamladıklarını belirtti.

    Şirketin yapısını basitleştirdiklerini ve daha küçük ekipler oluşturacaklarını söyleyen Niccol, "Bu, 1100 mevcut destek ortağı pozisyonu ile birkaç yüz ek açık ve doldurulmamış pozisyonun kaldırılmasına yönelik zor bir kararı içeriyor. Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamaktır." İfadelerini kullandı.

    Starbucks, ReutersStarbucks, Reuters

    STABUCKS'I BOYKOT VURDU

    Yıllardır kademeli olarak değer kaybeden Starbucks, geçtiğimiz aylarda bazı pazarlardan tamamen çekilmek zorunda kaldı ve gelirinde ise büyük bir düşüş yaşadı.

    Dünyaca ünlü kahve zinciri, 2024 yazında iki çeyrektir gelirlerinde düşüş olduğunu bildirmiş ve üst düzey yönetici Laxman Narasimhan görevden ayrılmıştı.

    29 Aralık 2024'te ise bilanço yayımlayan Starbucks, küresel karşılaştırılabilir mağaza satışlarının yüzde 4 azaldığını belirtmişti.

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