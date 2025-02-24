Zaferini ilan eden Friedrich Merz katil Netanyahu’ya kalkan oldu! Almanya’ya tutuklanmadan ziyaret etme sözü verdi

Friedrich Merz. (AA) NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI Merz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Netanyahu ile dün telefonda görüştüğünü belirterek, "Beni aradı ve tebrik etti. Birbirimizi çok iyi tanıdığımızı biliyorsunuz." dedi.

Netanyahu. (Takvim.com.tr arşiv) "TUTUKLANMADAN ALMANYA'YI ZİYARET EDEBİLMESİNE SÖZ VERDİM" Netanyahu'ya, Almanya'da hükümet kurulduktan hemen sonra görüşmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Merz, "Planlaması halinde tutuklanmadan Almanya'yı ziyaret edebilmesinin ve tekrar ayrılabilmesinin yollarını ve araçlarını bulacağımıza söz verdim." ifadesini kullandı. Merz, bir İsrail başbakanının Almanya'yı ziyaret edemeyeceği düşüncesinin garip olduğunu ve Netanyahu'nun ülkesine ziyarette bulunabileceğini savundu.