Zaferini ilan eden Friedrich Merz katil Netanyahu’ya kalkan oldu! Almanya’ya tutuklanmadan ziyaret etme sözü verdi

Almanya dün akşam seçime gitti. Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı.
Almanya dün akşam seçime gitti. Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı.
OLAF YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Almanya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, "Bu, Sosyal Demokrat Parti için acı bir seçim sonucudur, aynı zamanda bir seçim yenilgisidir." dedi.
MERZ'İN PARTİSİ ZAFERİNİ İLAN ETTİ
Sandıklardan lider çıkan ve böylece Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'den skandal açıklamalar geldi. ABD'den bağımsızlıklarını elde edebileceğini söyleyen Mertz, katil Netanyahu'ya kalkan oldu.
NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Merz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Netanyahu ile dün telefonda görüştüğünü belirterek, "Beni aradı ve tebrik etti. Birbirimizi çok iyi tanıdığımızı biliyorsunuz." dedi.
"TUTUKLANMADAN ALMANYA'YI ZİYARET EDEBİLMESİNE SÖZ VERDİM"
Netanyahu'ya, Almanya'da hükümet kurulduktan hemen sonra görüşmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Merz, "Planlaması halinde tutuklanmadan Almanya'yı ziyaret edebilmesinin ve tekrar ayrılabilmesinin yollarını ve araçlarını bulacağımıza söz verdim." ifadesini kullandı.
Merz, bir İsrail başbakanının Almanya'yı ziyaret edemeyeceği düşüncesinin garip olduğunu ve Netanyahu'nun ülkesine ziyarette bulunabileceğini savundu.
UCM NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI
UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Mahkeme, ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.
Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.