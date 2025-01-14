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Alevler Los Angeles'ı adeta yuttu! Kenti itfaiye kılığındaki yağmacılar sardı

Los Angeles yangınında 24 kişi öldü, 16 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Hala alevler söndürülemedi. Bölgede yağmacılar türedi. Mülk sahipleri ise silahlı korumalara yöneldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Alevler Los Angeles’ı adeta yuttu! Kenti itfaiye kılığındaki yağmacılar sardı

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    ABD'de tarihin en büyük yangını hala söndürülemedi. Paris büyüklüğünde bir alanda etkili olan yangın nedeniyle 150 binin üzerinde insan tahliye edildi. Bunu fırsat bilen yağmacılar, itfaiyeci kılığında boşaltılan evlere girdi. Değerli eşyaları alıp götürmek istedi. Güvenlik güçleri çok sayıda yağmacıyı enseledi.

    Ancak çaresiz kalan mülk sahipleri, kendi önlemlerini kendileri almak istedi. Günlük binlerce dolar ödeyip konutlarının önüne koruma dikti. Özel koruma Arturo Garcia, Pacific Palisades'te görkemli bir evin dışında gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bu arada yangının geniş bir alana yayılmasına neden olan rüzgarların Çarşamba gününe kadar yeniden hızlanacağı ve saatte 96 km/s hıza ulaşacağı bildirildi.

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    O MÜZE DE YANDI
    Geçen Mart ayında SFGate, bu müzenin "Kaliforniya'daki en tuhaf ve en vahşi yerlerden biri" olduğunu ilan etti. İşte Beverly Hills'te aktör Will Rogers'a adanmış olan o müzenin bulunduğu çiftlik de alevlere direnemedi. Rogers ailesi, bu yangon sonrası adeta kriz geçirdi.

    YARDIMA KOŞTULAR
    Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, 13 binden fazla kişinin şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu söyledi. Ayrıca ünlüler de bağış için adeta birbirini ezdi. Halle Berry, Sharon Stone ve Michelle Pfeiffer, kıyafetlerini gönderdi. Beyonce, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla 2,5 milyon dolar yardım etti.

    Oyuncu Jamie Lee Curtis 1 milyon dolar verdi. Sharon Stone, "Güney California bölgesinde yaşıyorsanız, temel ihtiyaçları eksik olan tüm yerinden edilmiş ailelere yardım etmek için doğru zaman" dedi. Kim Kardashian da kendi giyim markasının iç çamaşırı ve kıyafetleriyle bağış yaptığını kaydetti.

    EVLERİ YANAN YABANCI ÜNLÜLER!
    - MEL GIBSON- OYUNCU
    - ERIC BRAEDEN- OYUNCU
    - KELEIGH TELLER VE MILES TELLER- OYUNCU
    - JAMIE CHUNG VE BRYAN GREENBERG- OYUNCU
    - PARİS HİLTON- OYUNCU
    - JEFF BRIDGES- OYUNCU
    - MILO VENTIMIGLIA - OYUNCU
    - TINA KNOWLES-İŞ İNSANI
    - CARY ELWES- OYUNCU ANNA FARIS- OYUNCU
    - SPENCER PRATT VE HEIDI MONTAG- TV ÜNLÜLERİ
    - JAMES WOODSTİ-YATROCU

    EVİ YANAN TÜRKLER
    - SERENAY SARIKAYA -OYUNCU
    - KENAN İMİRZALIOĞLU-OYUNCU
    - ÇAĞATAY ULUSOY -OYUNCU
    - TOLGAHAN SAYIŞMAN-OYUNCU
    - KENAN DOĞULU- BEREN SAAT
    - TURABİ

    NOTLAR:
    CNN: Palisades, Eaton ve Hurst yangınlarında yaklaşık 38 bin 629 dönüm küle döndü. Bu alan Paris şehrinden daha büyük.
    Su rezervuarlarının onarım nedeniyle kapalı olduğu belirlendi.

    Kent sakinleri, Los Angeles'taki yerel yetkilileri, hazırlıksız kalınması ve yetersiz müdahale nedeniyle eleştiriyor.
    FBI, yangınlarına müdahale eden uçağa havada çarpan dronu soruşturuyor.

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