Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın öngörüldüğü süre içinde ve planlandığı gibi geçtiği duyurularak, "Ameliyat başarıyla tamamlandı ve Papa odasına döndü. Daha sonra ek bilgi verilecek" denildi.

Papa XIV. Leo, akciğerinde tespit edilen nodül nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde ameliyat edildi. (Foto: AA)

RUTİN BİR SAĞLIK KONTROLÜ SIRASINDA TESPİT EDİLMİŞTİ



Katolik Kilisesi'nin 71 yaşındaki ABD doğumlu lideri, yakın zaman önce doktorların akciğerinde sınırlı bir alanda bir nodül tespit etmesi nedeniyle bugün ameliyata alınmıştı.



Vatikan Basın Ofisi, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Çok erken aşamada saptandığı ve belirli bir alanla sınırlı kaldığını" söylediği nodülün bir iltihaplanma veya enfeksiyon gibi belirtiler üzerine değil, rutin bir sağlık kontrolü sırasında tespit edildiğini duyurmuştu.

Bu durum, Katolik dünyasının liderinin Mayıs 2025'te papa seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu. Vatikan, Papa'nın ameliyatın ardından yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.