Ahmet Şara’dan terör örgütlerine sert mesaj: Suriye’nin PKK saldırılarının üssü olmasına izin vermeyeceğiz

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara, Al Arabiya'ya önemli açıklamalar yaptı. "Suriye'de hizmet iyileştirmeleri için bir yıla ihtiyaç var. Kendimi Suriye'nin kurtarıcısı olarak görmüyorum; fedakarlık yapan herkes kurtuluşa katkıda bulundu.

Suriye'nin PKK saldırılarının üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Suriye Savunma Bakanlığı, Kürt güçlerini kendi saflarına katacak. Kürtler Suriye nüfusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Suriye'yi devlet mantığıyla yöneteceğiz, bölünme veya federalizm olmayacak" ifadelerini kullandı.