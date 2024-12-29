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Ahmet Şara'dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG'nin özerklik hayallerine ket vurdu

Diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan geçici hükümetin Başkanı Ahmed Şara, yeni yönetimin Kürtleri Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtirken, bölgede özerklik hayali kuran PKK/YPG/SDG'nin ileriki süreçte silahlarını bırakarak Suriye hükümetine katılacağını söyledi.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 15:41
Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu

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    Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan merkezli Al-Haddad ve Al Arabiya kanalının ortak yayınına katılarak Suriye'deki geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Konuşmasında Kürtler ile terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin ayrımına dikkat çeken Şara, yeni yönetimin, Kürtleri Suriye toplumunun "ayrılmaz bir parçası" olarak kabul ettiğini ve bu süreçte Kürtlerle işbirliğinin ön planda olacağını söyledi.

    Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, konuşmasında terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin özerklik taleplerinin önünü keserek SDG'nin ilerleyen süreçte Suriye hükümetinin silahlı kuvvetlerine dahil edileceğini açıkladı. Kürtlerin Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyen Şara, "Suriye'nin bölünmesi kesinlikle söz konusu olmayacak" dedi.

    "SEÇİMLER İÇİN EN AZ 4 YIL GEREKLİ"

    Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, seçimler ve anayasa reformu sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasanın hazırlanmasının yaklaşık üç yıl sürebileceğini belirten Şara, seçimlerin ise dört yıl içinde düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

    "Doğru bir seçim süreci için kapsamlı bir nüfus sayımı gerekecek. Bu, zaman alacak," diyen Şara, bir yıl içinde Suriyelilerin temel hizmetlerde önemli değişimler görmeye başlayacağını söyledi.

    Geçiş sürecinde birlik olmanın önemine dikkat çeken Şara, "Suriye halkı kendini kurtardı; şimdi yeniden inşa sürecine adım atmanın zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

    Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, ülkenin yeniden inşası ve seçim süreci için ulusal bir uzlaşının şart olduğunu vurguladı. Şara, tüm toplumsal kesimlerin temsil edileceği bir Ulusal Diyalog Konferansı düzenleneceğini ve bu kapsamda özel komiteler oluşturulacağını açıkladı.

    SURİYE'DEKİ SOKAK OLAYLARI

    Gösterilerin her vatandaşın düşüncelerini ifade etme hakkı olduğunu belirten Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, ancak bu hakkın devlet kurumlarına zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

    Geçici hükümetteki tek taraflı atamalar yapıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Şara, "Bu, sürecin uyum içinde yürütülmesi için gerekli bir adımdı; kimse dışlanmadı" diyerek eleştirileri kabul etmedi. "Bu dönemdeki paylaşımlar, geçiş sürecinin işleyişini yok ederdi" diye de ekledi.

    ESAD REJİMİ TOPLUMDA DERİN BÖLÜNMELERE NEDEN OLDU

    Bazı bölgelerde yaşanan intikam operasyonlarına da değinen Şara, "Yaşananlar, krizin büyüklüğüne kıyasla beklenenden oldukça az gerçekleşti," dedi.

    Eski rejimin Suriye toplumunda derin bölünmelere yol açtığını belirten Şara, iç duruma dair bir endişe olmadığını ifade ederek, "Suriyeliler, birbirleriyle uyum içinde yaşamayı başarabilen bir halktır," şeklinde konuştu.

    HTŞ MUTLAKA DAĞITILACAK

    Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, yeni yönetimin ülkeyi devlet aklıyla yöneteceğini vurgulayarak, "Suriye artık kimseye rahatsızlık vermeyecek," ifadelerini kullandı.

    Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve benzeri grupların dağıtılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Şara, "HTŞ mutlaka dağıtılacak ve bu karar Ulusal Diyalog Konferansı'nda resmen ilan edilecek," dedi.

    ABD'NİN YAPTIRIMLARI MESELESİ

    Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasını umut ettiğini dile getirdi. Şara, Suudi Arabistan'ı Suriye için önemli bir istikrar kaynağı olarak tanımlarken, ülkedeki büyük yatırım fırsatlarına da dikkat çekti.

    İran'a yönelik, bölgedeki müdahalelerini gözden geçirmesi gerektiğini belirten Şara, "İran'ın bölgedeki olumlu bir rol oynamasını bekliyoruz" dedi.

    YENİ DÖNEMDE SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

    Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Şara, Rusya ile stratejik ilişkilerin önemine değindi. Şara, Rusya'nın Suriye'den çıkış sürecinin iki ülke ilişkileri açısından düzenli ve uyumlu bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya, dünyanın ikinci büyük gücü ve büyük bir öneme sahip," ifadelerini kullandı.

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