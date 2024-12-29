Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, konuşmasında terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin özerklik taleplerinin önünü keserek SDG'nin ilerleyen süreçte Suriye hükümetinin silahlı kuvvetlerine dahil edileceğini açıkladı. Kürtlerin Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyen Şara, "Suriye'nin bölünmesi kesinlikle söz konusu olmayacak" dedi.

Konuşmasında Kürtler ile terör örgütü PKK/YPG/ SDG 'nin ayrımına dikkat çeken Şara, yeni yönetimin, Kürtleri Suriye toplumunun "ayrılmaz bir parçası" olarak kabul ettiğini ve bu süreçte Kürtlerle işbirliğinin ön planda olacağını söyledi.

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara , Suudi Arabistan merkezli Al-Haddad ve Al Arabiya kanalının ortak yayınına katılarak Suriye'deki geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLER İÇİN EN AZ 4 YIL GEREKLİ"

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, seçimler ve anayasa reformu sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasanın hazırlanmasının yaklaşık üç yıl sürebileceğini belirten Şara, seçimlerin ise dört yıl içinde düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

"Doğru bir seçim süreci için kapsamlı bir nüfus sayımı gerekecek. Bu, zaman alacak," diyen Şara, bir yıl içinde Suriyelilerin temel hizmetlerde önemli değişimler görmeye başlayacağını söyledi.

Geçiş sürecinde birlik olmanın önemine dikkat çeken Şara, "Suriye halkı kendini kurtardı; şimdi yeniden inşa sürecine adım atmanın zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara, ülkenin yeniden inşası ve seçim süreci için ulusal bir uzlaşının şart olduğunu vurguladı. Şara, tüm toplumsal kesimlerin temsil edileceği bir Ulusal Diyalog Konferansı düzenleneceğini ve bu kapsamda özel komiteler oluşturulacağını açıkladı.