ABD’de uçuş krizi! Tüm seferler durduruldu

American Airlines, teknik bir aksaklık dolayısıyla ABD'deki tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

American Airlines, teknik bir aksaklık dolayısıyla ABD'deki tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu, AFP

AMERICAN AIRLINES TÜM SEFERLERİ DURDURDU

American Airlines, teknik bir aksaklık dolayısıyla ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu duyurdu. ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada teknik aksaklığın sebebine dair bilgi verilmedi.

American Airlines, teknik bir aksaklık dolayısıyla ABD'deki tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu, AFP



FAA tarafından yayımlanan duyuruda, tüm American Airlines uçuşlarının ülke çapında durdurulduğu ve durdurma talebinin American Airlines firmasından geldiği bildirildi. Duyuruda, daha fazla bilgi almak isteyen kişilerin, American Airlines firması ile irtibata geçmesi tavsiye edildi.

Şirket ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm American Airlines uçuşlarında teknik bir sorun yaşıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.