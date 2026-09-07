Açıklamada şirketin gelirlerinin yüzde 50'den fazlasının ABD'den geldiğini ve ürünlerinin ise yeterince iyi olmadığını öne süren Trump, "Artık Bombardier ürünleri ABD'de satılmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bombardier'in ürünlerinin ABD'ye satışına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, Bombardier'in "Amerikalı alıcılar, şirketler ve havalimanlarından" geçindiğini savunarak, buna karşın Kanada'nın ABD'li bankaların ve şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini engellediğini iddia etti.

Kanada'nın, ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketinin iş yapmasını engellediğini iddia eden Trump, bu durumu "tamamen haksız ve adaletsiz" olarak nitelendirdi.

Trump, "Önce Amerika" vizyonuna atıfta bulunarak "O dönem artık bitti. Pazarımıza girmek istiyorlarsa, burada yatırım yapmalı ve Amerika'yı bir kumbara gibi görmeyi bırakmalılar. Amerikan ürünlerini satın alın. Amerikan hava yollarıyla uçun. Amerikan içeceklerini için." ifadelerini kullandı.