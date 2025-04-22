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Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan var mı?

Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi'nin bildirdiğine göre Endonezya'nın Talaud Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:35 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:41
Endonezya’da 6.3 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan var mı?

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Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi'nin bildirdiğine göre Endonezya'nın Talaud Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ENDONEZYA'DA DEPREM

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise yerel saatle 17:14'te Endonezya'nın Jawa Barat eyaletine bağlı Kota Bandung, Bandung yakınlarında meydana gelen depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Ön verilere göre deprem 57 km'lik orta derecede sığ bir derinlikte meydana geldi. Depremin kesin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği, sismologlar verileri inceleyip hesaplamalarını iyileştirdikçe veya diğer kurumlar raporlarını yayınladıkça önümüzdeki birkaç saat veya dakika içinde revize edilebilir.

ENKAZ ALTINDA KALAN VAR MI?

Depremin yıkıma yol açıp açmadığı ve enkaz altında kalan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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