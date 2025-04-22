PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya ve Umman’dan karşılıklı vize muafiyeti

Umman ve Rusya, sıradan pasaport sahiplerinin iki ülke arasında vizesiz seyahat etmesine izin verecek karşılıklı vize muafiyet anlaşması imzaladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said ile yaptığı görüşme sırasında ayrıca, Rusya'nın bu yıl içinde özel bir Rus-Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:49
Rusya ve Umman’dan karşılıklı vize muafiyeti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Umman ve Rusya, sıradan pasaport sahiplerinin iki ülke arasında vizesiz seyahat etmesine izin verecek karşılıklı vize muafiyet anlaşması imzaladı.

Rus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFPRus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFP

UMMAN İLE RUSYA'DAN VİZE KARARI

Sputnik'in bildirdiğine göre iki ülke arasında vize anlaşması imzalandı.

Rus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFPRus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFP

PUTİN'DEN "RUS-ARAP" ZİRVESİ DUYURUSU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said ile yaptığı görüşme sırasında ayrıca, Rusya'nın bu yıl içinde özel bir Rus-Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Putin, Sultan Haytam ve beraberindeki heyetin önümüzdeki etkinliğe katılmaya davet edildiğini kaydetti.

Rus lider, 2025'in Rusya ile Umman arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Rus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFPRus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFP

Putin, "Güçlü bir geçmişimiz var ve temaslarımız gelişmeye devam ediyor. Tüm sektörlerde ziyaretinize hazırlık yaptık. Ticaret ve ekonomik iş birliği alanında yapılması gereken çok şey var, ancak şimdi lojistik, ulaştırma, karşılıklı yatırım ve tarım alanlarında bağları genişletme fırsatına sahibiz" şeklinde konuştu.

Sultan Heysem ise ülkesinin, her iki ülkenin karşılıklı yararına olacak şekilde Rusya ile ilişkilerini derinleştirme arzusunu dile getirdi ve "Halklarımızın çıkarları doğrultusunda Rusya ile ayrıcalıklı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sultan Haysem "Bu sabah Rus iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yaptık ve özellikle tarım ve ticaret alanında iş birliğini genişletmek konusunda büyük ilgi duyuyoruz. Yatırım otoritemiz halihazırda karşılıklı yatırım çekmek için çeşitli Rus kurum ve departmanlarıyla aktif olarak çalışıyor" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ fitnesi patladı! MHP lider Bahçeli’den Mümtazer Türköne’nin erken seçim yalanına tepki: Çürüklerin hevesleri boşunadır
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
Borsa İstanbul
FETÖ’cüler yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor! Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya... İsim isim!
ZTK’da yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi 11’ler belirlendi
ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı Ankara’ya düşman olan aptaldır dedi
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’daki ilk konserine hazırlanıyor!
Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var
Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü! Eşi ve kızına veda mektubu yazıp intihar etti: Size üzüntü dışında yüklü borç bırakıyorum
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden skandallara karışanlara...
İki günlük Suriye seferi: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam’da!
Yenidoğan çetesi davasında hemşire Nigar Kubilay’dan şoke eden sözler: Fırat Sarı yüzünden işten çıkarıldım
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem çantasını çaldırdı! Gizli Servis yine patladı
Diyanet açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor
Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı