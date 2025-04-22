Rusya ve Umman’dan karşılıklı vize muafiyeti

Umman ve Rusya, sıradan pasaport sahiplerinin iki ülke arasında vizesiz seyahat etmesine izin verecek karşılıklı vize muafiyet anlaşması imzaladı.

Rus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFP

UMMAN İLE RUSYA'DAN VİZE KARARI

Sputnik'in bildirdiğine göre iki ülke arasında vize anlaşması imzalandı.

Rus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFP

PUTİN'DEN "RUS-ARAP" ZİRVESİ DUYURUSU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said ile yaptığı görüşme sırasında ayrıca, Rusya'nın bu yıl içinde özel bir Rus-Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Putin, Sultan Haytam ve beraberindeki heyetin önümüzdeki etkinliğe katılmaya davet edildiğini kaydetti.

Rus lider, 2025'in Rusya ile Umman arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Rus devlet ajansı Sputnik tarafından dağıtılan bu havuz fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Nisan 2025 tarihinde Moskova'daki Kremlin'de Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile bir araya geliyor, AFP

Putin, "Güçlü bir geçmişimiz var ve temaslarımız gelişmeye devam ediyor. Tüm sektörlerde ziyaretinize hazırlık yaptık. Ticaret ve ekonomik iş birliği alanında yapılması gereken çok şey var, ancak şimdi lojistik, ulaştırma, karşılıklı yatırım ve tarım alanlarında bağları genişletme fırsatına sahibiz" şeklinde konuştu.

Sultan Heysem ise ülkesinin, her iki ülkenin karşılıklı yararına olacak şekilde Rusya ile ilişkilerini derinleştirme arzusunu dile getirdi ve "Halklarımızın çıkarları doğrultusunda Rusya ile ayrıcalıklı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sultan Haysem "Bu sabah Rus iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yaptık ve özellikle tarım ve ticaret alanında iş birliğini genişletmek konusunda büyük ilgi duyuyoruz. Yatırım otoritemiz halihazırda karşılıklı yatırım çekmek için çeşitli Rus kurum ve departmanlarıyla aktif olarak çalışıyor" şeklinde konuştu.