Kuzey Kore’den 2025’in ilk balistik füze denemesi! Trump’a gözdağı mı?

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Pyongyang'ın son adımı ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

KUZEY KORE'DEN 2025'İN İLK BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05'te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.