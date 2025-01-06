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Kuzey Kore'den 2025'in ilk balistik füze denemesi! Trump'a gözdağı mı?

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore’de olduğu bir dönemde balistik füze denemesi yaptı. 2025'in bu ilk balistik füze denemesi ABD’de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:13
Kuzey Kore’den 2025’in ilk balistik füze denemesi! Trump’a gözdağı mı?

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    Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Pyongyang'ın son adımı ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

    Kuzey Kore'den füze denemesi

    KUZEY KORE'DEN 2025'İN İLK BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

    Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05'te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.

    Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. (EPA)Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. (EPA)

    İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12'de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi.

    Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. (REUTERS)Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. (REUTERS)

    Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. (EPA)Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. (EPA)

    "TÜRÜ ORTA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE"

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi. Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un (AA)ABD'nin seçilmiş başkanı Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un (AA)

    ABD'YE GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

    Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

    Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)

    Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.

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