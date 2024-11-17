Donald Trump LGBT terörüne karşı kolları sıvadı! İşte LGBT sapkınlığına neşter vuracak yol haritası

Kamala Harris ile girdiği yarışı kazanarak başkanlık koltuğuna oturan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk sözlerinin LGBT terörüne yönelik olması dikkat çekti. Trump, ülkedeki cinsiyet değişikliğine dair yasalara düzenlemeler getireceğini söyledi.
Kamala Harris ile girdiği yarışı kazanarak başkanlık koltuğuna oturan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk sözlerinin LGBT terörüne yönelik olması dikkat çekti. Trump, ülkedeki cinsiyet değişikliğine dair yasalara düzenlemeler getireceğini söyledi.
Biden yönetiminde LGBT destekleyici tavırlarla gençlerin hayatının karartıldığını dile getiren Trump "Önceki hükümetin oluşturduğu yıkıma son vereceğiz" dedi.
Trump'ın yardımcı olarak yanına bir diğer LGBT karşıtı Elon Musk'ı alması da dikkatlerden kaçmazken daha önceki "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadeleri yeniden gündem oldu.
SADECE MUSK DEĞİL YARDIMCISI DA LGBT KARŞITI
Trump'ın yardımcısı James David Vance, geçen yıl, "Çocukların Masumiyetini Koruma Yasası"nı sundu. Bu yasa tasarısı, ergenlik engelleyiciler ve hormon tedavisinin kullanımı da dahil olmak üzere, küçük yaştaki çocuklar için cinsiyet onaylayıcı tedavi yöntemlerini yasaklamayı amaçlıyordu.
Komiteye sunulmayan tasarı, bu tür tedavi sağlayanlara 15 yıla kadar hapis cezası verme ve okullarda bu hizmetlerle ilgili "eğitim" verilmesini engelleme gibi düzenlemeler de getirecekti.
"SADECE 2 CİNSİYET VAR"
Vance, aynı yıl, pasaport belgelerinde 'F' veya 'M' yerine 'X' gibi cinsiyetsiz işaretlerin kullanılmasını yasaklamayı amaçlayan "Pasaport Akıl Sağlığı Yasası"nı da sunmuştu.
O dönemde Vance, "Sadece iki cinsiyet vardır. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından verilen pasaportlar bu basit gerçeği kabul etmelidir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Senatör olmadan önce, Vance, aynı cinsiyet evliliklerini koruyan Respect for Marriage Act'a karşı oy vereceğini söylemişti. Aynı zamanda, özellikle aynı cinsiyetten çiftlerin çocuk sahibi olabilmesi için sıklıkla başvurdukları IVF (in vitro fertilizasyon) gibi tıbbi prosedürlere karşı oy kullandı.
Peki Trump LGBT terörüne karşı nasıl bir yol izleyecek?
TRUMP'IN LGBT YOL HARİTASI
Trump'ın başkanlık döneminde LGBT için izleyeceği yol belli oldu. Trump, okullarda çocuklara uygunsuz cinsel materyallerle eğitim veren ve transseksüelliği öğreten okulların da fonlarını tamamen kesecek. İşte Trump'ın LGBT'ye karşı izleyeceği yol haritası:
◾️ Çocuklara uygunsuz cinsel materyaller ve transseksüelliği öğreten tüm okullara verilen federal fonları kesmek,
◾️ Kongre'den ABD hükümeti tarafından tanınan tek cinsiyetlerin erkek ve kadın olduğunu belirleyen bir yasa tasarısını geçirmesini istemek,
◾️ Çocuklara 'Yanlış bedende hapsolmuş olabileceklerini' tavsiye eden yetkililer ağır sonuçlarla yüzleşecek,
◾️ Her federal kuruma, cinsiyet değişikliğini teşvik eden tüm programları durdurmalarını talimat veren başkanlık kararnamesi imzalamak,
◾️ Anne ve babaların rollerini, ailenin değerlerini ve erkekler ile kadınlar arasındaki farkları olumlu eğitimlerle anlatmak,
◾️ Tüm eyaletlerde reşit olmayanlara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklamak,
◾️ Büyük ilaç şirketlerinin ve büyük hastane ağlarının, cinsiyet değişikliğinin uzun vadeli yan etkilerini gizleyerek bu sektörden zenginleşmek amacıyla hastalar üzerinden sağladığı kazançların araştırılmasını sağlamak.