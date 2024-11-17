Donald Trump LGBT terörüne karşı kolları sıvadı! İşte LGBT sapkınlığına neşter vuracak yol haritası

Trump-Vance (Takvim Foto Arşiv)

SADECE MUSK DEĞİL YARDIMCISI DA LGBT KARŞITI

Trump'ın yardımcısı James David Vance, geçen yıl, "Çocukların Masumiyetini Koruma Yasası"nı sundu. Bu yasa tasarısı, ergenlik engelleyiciler ve hormon tedavisinin kullanımı da dahil olmak üzere, küçük yaştaki çocuklar için cinsiyet onaylayıcı tedavi yöntemlerini yasaklamayı amaçlıyordu.

Komiteye sunulmayan tasarı, bu tür tedavi sağlayanlara 15 yıla kadar hapis cezası verme ve okullarda bu hizmetlerle ilgili "eğitim" verilmesini engelleme gibi düzenlemeler de getirecekti.

"SADECE 2 CİNSİYET VAR"

Vance, aynı yıl, pasaport belgelerinde 'F' veya 'M' yerine 'X' gibi cinsiyetsiz işaretlerin kullanılmasını yasaklamayı amaçlayan "Pasaport Akıl Sağlığı Yasası"nı da sunmuştu.

O dönemde Vance, "Sadece iki cinsiyet vardır. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından verilen pasaportlar bu basit gerçeği kabul etmelidir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Senatör olmadan önce, Vance, aynı cinsiyet evliliklerini koruyan Respect for Marriage Act'a karşı oy vereceğini söylemişti. Aynı zamanda, özellikle aynı cinsiyetten çiftlerin çocuk sahibi olabilmesi için sıklıkla başvurdukları IVF (in vitro fertilizasyon) gibi tıbbi prosedürlere karşı oy kullandı.