Uluslararası kaynaklar duyurdu! İsrail kabinesi, Hizbullah ateşkesini onayladı

SON AŞAMAYA GELİNDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına Lübnan'da olası ateşkes sürecini değerlendirdi.

Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ateşkes sürecinde ABD ve Fransa'nın yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini anlatan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.