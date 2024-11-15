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ABD’nin son teknoloji nükleer denizaltısı balıkçı ağına takıldı

ABD’nin son teknoloji nükleer denizaltısı Norveç’te balıkçı teknesinin ağına takıldı. ABD Donanmasının Avrupa ve Afrika'daki operasyonlardan sorumlu 6. Filosunun bir parçası olan USS Virginia, tüm donanımına rağmen basit bir balık ağı tarafından durduruldu. Denizaltıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:20
ABD’nin son teknoloji nükleer denizaltısı balıkçı ağına takıldı

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Norveç'te bir balıkçı teknesinin yakaladığı av dünya gündemine damga vurdu. ABD'nin son teknoloji nükleer denizaltısı USS Virginia, basit bir balıkçı ağına takıldı.

ABD’nin son teknoloji nükleer denizaltısı USS Virginia, basit bir balıkçı ağına takıldı, Takvim Fotoğraf ArşiviABD’nin son teknoloji nükleer denizaltısı USS Virginia, basit bir balıkçı ağına takıldı, Takvim Fotoğraf Arşivi

NORVEÇLİ BALIKÇILAR ABD'NİN NÜKLEER DENİZALTISINI AVLADI

Pazartesi günü denize açılan Norveçli balıkçılar yüzlerce kilo balık yakaladıklarını zannederken 7.800 ton ağırlığında, 115 metre uzunluğundaki ABD Donanması'na ait USS Virginia av denizaltısına denk geldiklerini fark etti.

SON TEKNOLOJİ DENİZALTI BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Kuzey Kutbu'ndaki Tromsø kentinden henüz ayrılmış olan son teknoloji ürünü denizaltı, ağa yakalandığında Sommarøy'un kuzey doğusundaki sularda sessizce ilerliyordu.

"Øygutt" gemisinin üç mürettebatından biri olan Harald Engen, Norveç yayın kuruluşu NRK'ya yaptığı açıklamada, ağları henüz yeni kurduklarını ve kıyıya geri dönmek üzereyken sahil güvenliğin VHF kanal 16'dan bildirimde bulunduğunu söyledi.

Olay Norveç'in Sommarøy kıyılarında meydana geldiOlay Norveç'in Sommarøy kıyılarında meydana geldi

DENİZALTIYI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Gelişmiş sonar ve gizlilik teknolojisiyle donatılmış hızlı saldırı denizaltıları sınıfına ait olan USS Virginia, tüm donanımına rağmen basit bir balık ağı tarafından durduruldu.

Son teknoloji denizaltı, Norveç Sahil Güvenliği harekete geçerek denizaltının pervanesinden ağ iplerini kesmesiyle balıkçılardan kurtuldu.

USS Virginia ve kardeş gemileri ABD Donanmasının Avrupa ve Afrika'daki operasyonlardan sorumlu 6. Filosunun bir parçasıdır. Kuzey Kutbu giderek daha önemli bir stratejik bölge haline geldiğinden bu yana 6. Filo düzenli olarak Kuzey Kutbu ve Kuzey Atlantik'te operasyonlar yürütmektedir.

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