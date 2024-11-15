SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail ordusundan İran’da nükleer tesis iddiası

İsrail ile İran arasında tansiyon had safhaya yükseldi. Karşılıklı misilleme tehditleri devam ederken İsrail ordusunun ekim ayında İran’a düzenlediği saldırıda “aktif nükleer silah araştırma tesisini" imha ettiği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:49
İsrail ordusundan İran’da nükleer tesis iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ile İran arasında tansiyon yükselmeye devam ederken İsrail ordusundan nükleer silah iddiası geldi. İsrail ordusunun ekim ayında İran'a düzenlediği saldırıda "aktif nükleer silah araştırma tesisini" imha ettiği iddia edildi.

Tahran, İran, 26 Ekim 2024 erken saatleri. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari 25 Ekim'de yaptığı açıklamada 'İsrail Savunma Kuvvetlerinin İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlediğini' belirtti, EPATahran, İran, 26 Ekim 2024 erken saatleri. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari 25 Ekim'de yaptığı açıklamada 'İsrail Savunma Kuvvetlerinin İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlediğini' belirtti, EPA

İSRAİL'DEN İRAN'DA NÜKLEER TESİS İDDİASI

İsrail gazetesi Walla'da yayımlanan ve adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin bölgesinde "İran'ın nükleer silah araştırma için kullandığı" iddia edilen "gizli bir tesisin" hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıda "Taleghan 2" olarak adlandırılan tesiste "nükleer bir cihazda uranyumun etrafını saran ve onu patlatmak için gereken plastik patlayıcıların tasarımında kullanılan gelişmiş ekipmanların" yok edildiği iddiasına yer verildi.

TAHRAN YÖNETİMİ REDDEDİYOR

Haberde, "İran'ın gizli nükleer silah araştırma tesisi olduğu" ileri sürülse de Tahran yönetimi nükleer silah üretme iddiasını kesin bir dille reddediyor.

Tahran, İran, 26 Ekim 2024 erken saatleri. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari 25 Ekim'de yaptığı açıklamada 'İsrail Savunma Kuvvetlerinin İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlediğini' belirtti, EPATahran, İran, 26 Ekim 2024 erken saatleri. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari 25 Ekim'de yaptığı açıklamada 'İsrail Savunma Kuvvetlerinin İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlediğini' belirtti, EPA

PEZEŞKİYAN "NÜKLEER SİLAH ÜRETMİYORUZ" DEMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söylemişti.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

CANLI | Orta Doğuda ateş çemberi! İsrailden İrana yeni saldırı hazrılığı | Mısırın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!CANLI | Orta Doğuda ateş çemberi! İsrailden İrana yeni saldırı hazrılığı | Mısırın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi
PKK askeri harekat öncesi İsrail’e sığındı! Elebaşı Zübeyir Aydar açık açık söyledi: İsrail’le ilişki kurabiliriz
Türk Telekom
Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Beni aptal yerine koydu
Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler...
ABD’nin son teknoloji nükleer denizaltısı balıkçı ağına takıldı
Seçil Erzan düğümü: Hazine ve Maliye Bakanlığı davaya dahil oldu | Tefeci itirafı... Sormadan alıyordu
Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı
Yok artık Fener! Osimhen’i gölgede bırakacak Viktor Gyökeres hamlesi
Kandil’in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin
Berat Albayrak’ın stratejik hamleleri meyvelerini veriyor! Çark kırıldı! Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırdı
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü
Galatasaray’a tanıdık kaleci! Muslera sonrası o gelecek
İBB 5 yılda konserlere 6 milyar TL’den fazla para harcadı! Tek tek inceledik: Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını böyle çarçur ediyor
Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!
SON DAKİKA