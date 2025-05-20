İspanya'da sol koalisyon hükümetinin İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı girişimleri sonrasında RTVE ile bu yarışmayı organize eden EBU arasında gerginlik devam ediyor.

RTVE, 18 Mayıs'ta EBU'ya sözlü olarak yaptığı başvurunun yarın yazılı olarak yapılacağını ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda katılımcı ülkelere ait halk oylarının dağılımını ayrıntılı olarak isteyeceğini açıkladı.

BELÇİKA DEVLET TELEVİZYONU DA DESTEK VERDİ

İspanya'da hangi ülkenin kaç halk oyu aldığını bulmayı amaçlayan, bu oylamasının daha şeffaf olmasını isteyen RTVE'nin girişimine Belçika devlet televizyonu VRT'nin de destek verdiği bildirildi.

Ayrıca İspanya devlet televizyonu tarafından verilen bir haberde, EBU'nun yaptığı bir araştırmada, İsrail hükümetine bağlı resmi bir kuruluşun, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması finalindeki temsilcisinin oylarını artırmak için dijital reklam kampanyası yürüttüğünün ortaya çıkarıldığı duyuruldu.

İsrailli yarışmacı Yuval Raphael, finale katılanlar arasında 297 ile en fazla halk oyu alarak ikinci olmuştu.

EBU'nun araştırmasına göre, İsrail Hükümeti Reklam Ajansının, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen festivalin finalinden önceki günlerde Google ürünleri üzerinden reklamlar yayınladığı ve bu şekilde "New Day Will Rise" şarkısının solisti Yuval Raphael'e nasıl oy verileceği konusunda talimat yayımlandığı bildirildi.

İspanya'dan İsrail hakkında Eurovision kararı (AA)

''MANİPÜLE EDİLEBİLİR''

Diğer yandan RTVE'ye konuşan uzmanlar, Eurovision'daki halk oylamasında bir kişinin bir telefon ve kredi kartıyla bir ülke için 20 kereye kadar oy kullanabilmesi nedeniyle sistemin "manipüle edilebilir" olduğunu savundu.

RTVE İletişim ve Katılım Direktörü Maria Eizaguirre de oylama sisteminin "yetenek ve sanata öncelik vermesi gerektiğini" vurguladı.

Söz konusu halk oylamalarında İspanya'dan gelen 12 puanlık en yüksek oyun İsrail'e çıktığı bildirilmişti.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli de X hesabından yayımladığı mesajda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alarak, "Sanchez, öyle görülüyor ki İspanyollar konuştu ve biz Kudüs'te tokat gibi bir şey duyduk." yazmıştı.

İSPANYA 2 AYDIR İSRAİL'İN EUROVISION'DAN MEN EDİLMESİNİ TALEP EDİYOR

İspanya, Gazze'de devam eden soykırımından dolayı İsrail'in Eurovision'dan men edilmesine ilişkin nisan ayından bu yana girişimlerde bulunmuştu.

RTVE, Eurovision öncesinde nisan ayında EBU'ya bir mektup yollayarak, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'in Eurovision'a katılmasının engellenmesi için iç tartışma başlatılmasını istemiş ancak bu kabul edilmemişti.

İspanya'dan İsrail hakkında Eurovision kararı (AA)

''ÖLENLERİN SAYISI 50 BİNİ AŞTI''

Tepkisini Eurovision sırasında da ekranlara taşıyan RTVE, ikinci yarı finalde İsrail'in temsilcisi sahneye çıkacağı sırada festival yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela aracılığıyla "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımının tartışılmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı. Bunların 15 binden fazlası çocuk. Bu herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

EBU, bu ve benzeri ifadelerin final gecesi İsrail'e karşı kullanılması halinde RTVE'yi ceza almakla tehdit ederken, İspanya devlet televizyonu da Eurovision canlı yayınına geçmeden önce "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj paylaşmıştı.

İspanya'dan İsrail hakkında Eurovision kararı (AA)

''İSRAİL DE KATILMAMALI ÇÜNKÜ...''

Tartışmalar bugün de devam ederken, İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanchez, Madrid'de kültür etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Üç yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı. İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." şeklinde konuşmuştu.