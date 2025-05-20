Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelerce üç yıldan uzun süredir müzakere edilen DSÖ Salgın Anlaşması'nın, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısında resmi olarak kabul edildiğini bildirdi.

'DSÖ Salgın Anlaşması' resmi olarak kabul edildi (DHA)

''TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM''

Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel sağlık için tarihi bir anın yaşandığını belirterek, "DSÖ Salgın Anlaşması, DSA tarafından resmen kabul edildi. DSÖ'ye üye devletlere, halklarını ve dünyayı daha güvenli kılma yönündeki taahhütlerinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.