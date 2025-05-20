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'DSÖ Salgın Anlaşması' resmi olarak kabul edildi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Salgın Anlaşması’nın Dünya Sağlık Asamblesi'nde resmi olarak kabul edildiğini açıkladı. Ghebreyesus, açıklamasında ''DSÖ'ye üye devletlere, halklarını ve dünyayı daha güvenli kılma yönündeki taahhütlerinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:39
’DSÖ Salgın Anlaşması’ resmi olarak kabul edildi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelerce üç yıldan uzun süredir müzakere edilen DSÖ Salgın Anlaşması'nın, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısında resmi olarak kabul edildiğini bildirdi.

'DSÖ Salgın Anlaşması' resmi olarak kabul edildi (DHA)'DSÖ Salgın Anlaşması' resmi olarak kabul edildi (DHA)

''TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM''

Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel sağlık için tarihi bir anın yaşandığını belirterek, "DSÖ Salgın Anlaşması, DSA tarafından resmen kabul edildi. DSÖ'ye üye devletlere, halklarını ve dünyayı daha güvenli kılma yönündeki taahhütlerinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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