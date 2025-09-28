ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!

Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump 'ın daveti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya liderlerinin katıldığı Gazze toplantısının ardından ateşkes görüşmelerinde yeni bir aşamaya gelindi.

BM'de Gazze toplantısı (AA)

NETANYAHU VE TRUMP BİR ARAYA GELECEK



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump bu akşam yerel saatle 18.35'te 21 maddelik Gazze planını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelecek.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)





Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu. Netanyahu, "Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz" dedi.

Rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini söyleyen Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey fakat bunun üzerinde çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 21 maddelik Gazze planı ne?

21 MADDELİK BARIŞ PLANI



İsrailli internet sitesi Ynetnews, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkesine yönelik 21 maddelik barış planına ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Habere göre Trump, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "tek seferde" serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmayı masaya koyuyor. Serbest bırakma sürecinin birkaç güne, muhtemelen yaklaşık 72 saate yayılacağı öngörüldü.

Trump'ın planındaki Hamas'ın Gazze'den çekilmesini ve silahlarının imha edilmesini öngören madde ise soykırımcı İsrail'de pek gerçekçi görülmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)

NETANYAHU'NUN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Hamas'ın silah sistemlerini fiilen imha etmeyeceğinin altını çizen İsrail medyası, Netanyahu'nun önünde iki seçeneğin olduğunu vurguladı:

"Planı yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetmek veya kabul edip rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ya da bu aşama gerçekleşmezse ve Hamas Gazze Şeridi'nde kalırsa, çatışmaların devamını meşrulaştırmak."