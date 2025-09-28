PODCAST CANLI YAYIN

ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sunduğu 21 maddelik barış planı hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan bir habere göre Trump, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "tek seferde" serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmayı masaya koyuyor. Serbest bırakma sürecinin birkaç güne, muhtemelen 72 saate yayılacağı öngörüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!

Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya liderlerinin katıldığı Gazze toplantısının ardından ateşkes görüşmelerinde yeni bir aşamaya gelindi.

BM'de Gazze toplantısı (AA)BM'de Gazze toplantısı (AA)

NETANYAHU VE TRUMP BİR ARAYA GELECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump bu akşam yerel saatle 18.35'te 21 maddelik Gazze planını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelecek.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)


Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu. Netanyahu, "Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz" dedi.

Rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini söyleyen Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey fakat bunun üzerinde çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 21 maddelik Gazze planı ne?

21 MADDELİK BARIŞ PLANI

İsrailli internet sitesi Ynetnews, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkesine yönelik 21 maddelik barış planına ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Habere göre Trump, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "tek seferde" serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmayı masaya koyuyor. Serbest bırakma sürecinin birkaç güne, muhtemelen yaklaşık 72 saate yayılacağı öngörüldü.

Trump'ın planındaki Hamas'ın Gazze'den çekilmesini ve silahlarının imha edilmesini öngören madde ise soykırımcı İsrail'de pek gerçekçi görülmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)

NETANYAHU'NUN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Hamas'ın silah sistemlerini fiilen imha etmeyeceğinin altını çizen İsrail medyası, Netanyahu'nun önünde iki seçeneğin olduğunu vurguladı:

"Planı yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetmek veya kabul edip rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ya da bu aşama gerçekleşmezse ve Hamas Gazze Şeridi'nde kalırsa, çatışmaların devamını meşrulaştırmak."

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları (AA)Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları (AA)

HAMAS'LA İLGİLİ İDDİALAR!

İsrail'deki üst düzey yetkililer ise Amerikan planında, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden çıkış konusunda açık bir onayının bulunmadığını belirtiyor.

İsrail'in bu çerçevede, hem Türkiye veya Katar'a giden hem de halihazırda Gazze dışında bulunan üst düzey yetkililere dokunulmazlık tanımaya hazır olduğu iddia edildi.

Yardım kuruluşlarından erzak alan Gazzeli bir çocuk (Takvim.com.tr)Yardım kuruluşlarından erzak alan Gazzeli bir çocuk (Takvim.com.tr)

ABD'NİN GAZZE'YE YARDIM FONU

Bir diğer tartışma konusu da sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı". Soykırımcı İsrail'de, Trump'ın bu fonu veya vakfı kapatıp yardım dağıtımını, BM kurumlarına devretmeye karar vermesinden endişe ediliyor.

Ayrıca fonun ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya olduğu ve Trump yönetiminde şu anda Dışişleri Bakanlığı'ndaki yardım bütçelerini onaylamaya istekli kimsenin olmadığı belirtildi. Bu durum büyük ölçüde Cumhuriyetçi destekçilerin çatışma bölgelerine yapılan yurtdışı harcamalara karşı çıkmasından kaynaklanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)

NETANYAHU'YA BASKI ARTIYOR

Öte yandan katliamcı Netanyahu'nun yarın Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmeden önce, aşırı sağcı Siyonist koalisyon içinden Netanyahu'ya baskı arttı.

Faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başbakan, Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmadan savaşı sona erdirme yetkiniz yok" dedi.

Muhalefet Lideri Yair Lapid ise ABD hükümetine barış planı konusunda güvendiğini belirtti.

Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz'in paylaşımı (Takvim.com.tr)Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz'in paylaşımı (Takvim.com.tr)

KATZ KANA DOYMUYOR!

Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz de savaş çığırtkanlığını sürdürüyor.

Katz dün akşam yaptığı sert açıklamada, "Hamas tüm rehineleri serbest bırakıp silahlarını imha etmezse Gazze yok edilecek ve Hamas da yok edilecek. Tüm savaş hedeflerine ulaşılana kadar durmayacağız." dedi. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonların yoğunluğunu artırdığını vurguladı.

Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nde esirleri serbest bırakma töreni (Takvim.com.tr)Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nde esirleri serbest bırakma töreni (Takvim.com.tr)

REHİNE YAKINLARINDAN KATZ'E SERT TEPKİ

Katliamcı İsrail ordusunun yoğun saldırılarından dolayı, Gazze Şeridi'nde ölümle baş başa kalan İsrailli esirlerin aileleri, Katz'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu tarafından yapılan açıklamada, "Savunma bakanı, rehineleri iade edip savaşı sona erdirmek için bir anlaşma fırsatını daha mahvediyor. Katz, zarar görecek her bir rehineden sorumludur" ifadesine yer verildi.

ABD'NİN 21 MADDELİK ATEŞKES PLANI

İsrail basını, 21 maddelik planının ayrıntılarını paylaştı. Haberde, henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen teklifte yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı:

"1. Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı, terörden arındırılmış bir bölge olacaktır.

2. Gazze, (Filistinli) halkın yararına yeniden geliştirilecektir.

3. İsrail ve Hamas bu öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilecektir.

4. İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 48 saat içinde, sağ ve ölü tüm İsrailli esirler iade edilecek.

5. Esirler iade edildikten sonra İsrail, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış birkaç yüz Filistinli esiri ve savaşın başlangıcından bu yana esir alınan binden fazla Gazze sakinini serbest bırakacak, birkaç yüz Filistinlinin naaşını teslim edecek.

Gazze (AA)Gazze (AA)

6. Esirler iade edildikten sonra barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen üyelere ise kendilerini kabul eden ülkelere gitmek için güvenli geçiş hakkı tanınacaktır.

7. Anlaşmaya varıldığında, Gazze Şeridi'ne Ocak 2025'teki anlaşmada belirlenen miktardan daha az olmamak kaydıyla insani yardım girişi başlayacaktır. Bu kapsamda günde 600 kamyon yardım, kritik altyapının yenilenmesi ve molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecektir.

8. Yardımlar, her iki tarafın da (Hamas ve İsrail) müdahalesi olmaksızın, Birleşmiş Milletler (BM), Kızılay ve bağımsız diğer uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılacaktır.

9. Gazze, halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecektir. Hükümet, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare ederek kurduğu yeni bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenecektir. Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşası için bir finansman çerçevesi oluşturacaktır.

10. Modern Orta Doğu şehirlerinin inşasında deneyimli uzmanların bir araya getirilmesi, yatırımları çekmek ve istihdam oluşturmak amacıyla Gazze'nin yeniden inşası için bir ekonomik plan oluşturulacaktır.

Gazze (AA)Gazze (AA)

11. Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilmiş indirimli gümrük tarifeleri ve erişim oranları ile bir ekonomik bölge kurulacaktır.

12. Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin ise geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazze sakinleri kalmaya teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.

13. Hamas, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamayacak. Tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilecek. Gazze'nin yeni liderleri, komşularıyla barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt edecek.

14. Hamas ve diğer Gazze gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Gazze'nin İsrail'e veya kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için bölgesel ortaklar tarafından bir güvenlik garantisi verilecektir.

15. ABD, Arap ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla Gazze Şeridi'ndeki güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacaktır. Bu güç, uzun vadeli bir iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis gücü oluşturacak ve eğitecektir.

Gazze (AA)Gazze (AA)

16. İsrail, Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek, İsrail ordusu, bölgede değişen güvenlik güçleri istikrarı sağlandıkça şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devredecektir.

17. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki noktalar terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve İsrail ordusu bu bölgeleri kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredecektir.

18. İsrail, Katar'da gelecekte saldırı düzenlememeyi kabul eder. ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze'de önemli arabuluculuk rolünü kabul eder.

19. Nüfusu radikalleşmeden uzaklaştırmak için bir süreç oluşturulacaktır. Bu süreç, İsrail ve Gazze'deki zihniyet ve anlatıları değiştirmek amacıyla dinlerarası diyalogu da içerecektir.

20. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistin Devleti'nin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları oluşabilir.

21. ABD, barış içinde bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracaktır."

Gazze (AA)Gazze (AA)

MADDELER DEĞİŞTİRİLMELİ

The National'in Arap arabulucular, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze savaşını sona erdirmek için hazırladığı 21 maddelik planda değişiklikler sundu. Öneriler arasında rehinelerin iki aşamada serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gibi kritik maddeler bulunuyor. Değişiklikler, Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye ile yapılan istişarelerin ardından Mısır ve Katar arabulucuları tarafından ABD'ye iletildi. Yetkililer, görüşmelerin halen devam ettiğini ve planın detaylarının çok taraflı bir mutabakata uygun şekilde şekillendiğini belirtti.

TEK SEFERDE BIRAKILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Arabulucular, 48 rehinenin tamamının tek seferde serbest bırakılmasının mümkün olmadığını vurguluyor; bunlardan yaklaşık 20'sinin hâlâ hayatta olduğu tahmin ediliyor. Gazze'deki tünellerin bir kısmının imha edilmesi nedeniyle bazı rehine cesetlerinin çıkarılması ise zaman ve çaba gerektiriyor. Plan kapsamında, sivillerin güvenli şekilde bölgeden çıkarılması ve insani yardımın ulaşabilmesi için kara geçişlerinin açılması da öncelikli maddeler arasında yer alıyor.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim arşiv)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim arşiv)

İSRAİL VE HAMAS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, planın hâlâ geçerli olduğunu ve İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması ile Hamas'ın silahsızlandırılması için ABD ile iş birliği yaptığını açıkladı. Plan, Hamas liderlerinin Gazze'yi terk ederek yurt dışında sürgünde yaşamalarını öngörüyor. Gazze kasabı Netanyahu, sürecin bölge için yeni bir gelecek inşa etme fırsatı sunduğunu öne sürdü. Hamas ise önerileri henüz almadığını, ancak bunlarla "olumlu ve sorumlu bir şekilde" ilgilenmeye hazır olduklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim foto arşiv)ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim foto arşiv)

BÖLGESEL MÜZAKARELER DEVAM EDİYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkese varılması için önerilen teklifi görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. ABD basınındaki haberlere göre Netanyahu, Washington'da kaldığı otelde Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklifin ele alındığı kaydedildi.

ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Başkan Erdoğandan küresel sistem çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrailin derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahuya tepkiBaşkan Erdoğandan küresel sistem çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrailin derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahuya tepki
Başkan Erdoğandan soykırımcı Netanyahu ve kabinesini yargılama çağrısıBaşkan Erdoğandan soykırımcı Netanyahu ve kabinesini yargılama çağrısı
Başkan Erdoğan'dan soykırımcı Netanyahu ve kabinesini yargılama çağrısı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Netanyahu ve Trump görüşmesine saatler kala 21 maddelik Gazze planı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Türk Telekom
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
Şarkıcı Güllü o odada ne gördü? Kaza mı cinayet mi? Akıllarda soru işareti yaratan detay
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?