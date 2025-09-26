ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?

Blair ağustos ayında Trump ile Beyaz Saray'da toplantıya katıldı ve bölgeyle ilgili konuları görüştü. ABD'nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff , toplantının "çok kapsamlı" olduğunu belirtmişti ancak toplantı hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı.

Tony Blair, Takvim Fotoğraf Arşivi

BEŞ YILLIK KİRLİ PLAN

The Economist ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Blair'in Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi (Gita) adlı bir kuruma başkanlık etmesi planlanıyor. Bu kurum, beş yıl boyunca Gazze'nin "en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi" olmak için BM onayı almayı hedefliyor.