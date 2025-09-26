ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?

ABD ve İngiliz basını, Washington'ın Gazze planı ile çalkalanıyor. İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları artırıp ilhak planları yaparken eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın adı, Gazze'de Birleşmiş Milletler onayı alacak olan "geçici otoritenin" liderliği için geçiyor.
TONY BLAIR'IN GİZLİ TOPLANTISI
BBC'nin belirttiğine göre eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Gazze'de savaş sonrası geçiş yönetiminin liderliğini üstlenmek için görüşmelerde bulundu.
GAZZE'Yİ BLAIR MI YÖNETECEK?
Beyaz Saray'ın da destek verdiği söylenen öneriye göre Blair, BM ve Körfez ülkeleri tarafından desteklenen bir yönetim otoritesine liderlik edecek ve ardından kontrolü Filistinlilere geri verecek.
Blair'ın ofisi, Gazze halkını yerinden edecek hiçbir öneriyi desteklemeyeceğini belirtti.