ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?

ABD ve İngiliz basınında gündem İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’ın Gazze’yi yöneteceği iddiası. 2003’te İngiltere’yi Irak Savaşı’na sokan ve Irak Kasabı olarak bilinen Blair’ın savaş sonrası Gazze’de olası geçiş yönetiminin liderliğini üstleneceği iddia ediliyor.

ABD ve İngiliz basını, Washington'ın Gazze planı ile çalkalanıyor. İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları artırıp ilhak planları yaparken eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın adı, Gazze'de Birleşmiş Milletler onayı alacak olan "geçici otoritenin" liderliği için geçiyor.

TONY BLAIR'IN GİZLİ TOPLANTISI

BBC'nin belirttiğine göre eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Gazze'de savaş sonrası geçiş yönetiminin liderliğini üstlenmek için görüşmelerde bulundu.

GAZZE'Yİ BLAIR MI YÖNETECEK?

Beyaz Saray'ın da destek verdiği söylenen öneriye göre Blair, BM ve Körfez ülkeleri tarafından desteklenen bir yönetim otoritesine liderlik edecek ve ardından kontrolü Filistinlilere geri verecek.

Blair'ın ofisi, Gazze halkını yerinden edecek hiçbir öneriyi desteklemeyeceğini belirtti.

2003'TE İNGİLTERE'Yİ IRAK SAVAŞI'NA SOKMUŞTU

2003 yılında İngiltere'yi Irak Savaşı'na sokan Blair, Gazze'nin geleceği konusunda ABD ve diğer taraflarla üst düzey planlama görüşmelerinde yer aldı.

Blair ağustos ayında Trump ile Beyaz Saray'da toplantıya katıldı ve bölgeyle ilgili konuları görüştü. ABD'nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, toplantının "çok kapsamlı" olduğunu belirtmişti ancak toplantı hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı.

BEŞ YILLIK KİRLİ PLAN

The Economist ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Blair'in Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi (Gita) adlı bir kuruma başkanlık etmesi planlanıyor. Bu kurum, beş yıl boyunca Gazze'nin "en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi" olmak için BM onayı almayı hedefliyor.

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç ettiBaşkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti

