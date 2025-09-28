Başkan Tayyip Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



Netanyahu ve katliam kadrosu en modern silahlarla Filistinli sivilleri hedef alıyor, masumların üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'de yaşlılar, çocuklar, hatta küvözdeki bebekler bu katliam çetesi tarafından acımasızca katlediliyor.



Gazze'de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor. Can kurtarmaya çalışan sağlık görevlileri, soykırımı kayda alan basın emekçileri dünyanın gözleri önünde öldürülüyor.



Fakat ne oldu? İşte dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansı'nda Netanyahu denilen katil salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.



Unutmayın, zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır ve o hesap eninde sonunda galip gelecektir.



Bu hesap bambaşka. Allah'ın hesabının üzerinde hiçbir hesap tutmaz. Ve bunu yaşadık, yaşıyoruz, inşallah yaşayacağız.



Şurası bir gerçek ki, Filistin'in tanınması geç de olsa önemli bir adımdır. Biliyorsunuz, tanıyan ülke sayısı 150'yi aştı.



Filistinli kardeşlerimize on yıllardır yapılan yanlıştan nereden dönülürse, biz bunu sadece takdirle karşılarız.

ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA KONUŞTU

Başkan Erdoğan, sözlerinin başında 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanan ve idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Erdoğan, "Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



BOĞAZ'DA 15 GEMİ

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.



SUMUD'UN YOLU AÇIK OLSUN

Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında vicdanlı insanlardan yükselen tepki ve çığlıklar, Filistin'e ve Gazze'ye umut aşılıyor. Bakın şu an biz burada diplomasi forumunu yaparken Akdeniz'de Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş, Gazze'ye doğru ilerliyor. Vicdan sahibi silahsız aktivistler, gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu'nun umut yolcularına da selamlarımızı yolluyoruz. Cenabıallah yollarını açık etsin, onları esirgesin diyoruz" dedi