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ABD'de bir skandal daha: İsrail’in saldırılarına “soykırım” diyen hemşire kovuldu

ABD ve Batı'nın desteğini arkasına alan İsrail Filistin topraklarında büyük bir katliam gerçekleştiriyor. ABD'de İsrail soykırım suçuna destek çıkan skandal bir adım daha atıldı. Şefkat ödülüne layık görülen Filistin asıllı hemşire Hesen Jabr, ödül töreninde İsrail saldırılarının soykırım olduğunu söylediği konuşmasının ardından işten çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 09:48 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 13:11
ABD’de bir skandal daha: İsrail’in saldırılarına “soykırım” diyen hemşire kovuldu

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Filistin topraklarını işgal eden İsrail, ABD ve Batı'nın desteğiyle Gazze ve Refah'ta kanlı bir soykırım gerçekleştiriyor.

REFAH'TA KATLİAM
Geride bıraktığımız günlerde Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ta çadırlar havadan bombalandı. Onlarca Filistinli diri diri yakılarak katledildi.

İsrail Refah'ta katliam yaptıİsrail Refah'ta katliam yaptı

7 Ekim'den bu yana devam eden sistematik soykırımda çoğunluğu kadın ve çocul 40 bine yakın Filistinli katledildi.

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ABD'DE SKANDAL
İsrail soykırım suçu işlemeye devam ederken ABD'de bir skandala daha imza atıldı.

SOYKIRIM DİYEN HEMŞİRE KOVULDU
Şefkat ödülüne layık görülen Filistin asıllı bir hemşire, ödül töreninde İsrail saldırılarının soykırım olduğunu söylediği konuşmasının ardından işten çıkarıldı.

Filistin asıllı ABD'li hemşire Hesen Jabr, hamilelik ya da doğum sırasında çocuklarını kaybeden anneler tarafından "şefkat ödülüne" layık görüldü. Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" olduğunu söyledi.

Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği kabul konuşmasında "Gazze'de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının tasavvur edilemez kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor" ifadesini kullandı. Filistin asıllı hemşire, bu açıklamasının ardından hastaneden kovuldu.

Çalıştığı New York City Hastanesi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, "Filistin asıllı hemşirenin Aralık ayında "görüşlerini işine yansıtmaması gerektiği" konusunda uyarıldığını söyleyerek, Ancak meslektaşlarının geniş katılım gösterdiği bir toplantıda bunu yapmamayı tercih etti. Jabr, artık hastanemizin bir çalışanı değil" dedi.

Jabr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 Mayıs tarihinde ödüllendirildiğini ancak Mayıs ayının sonlarına doğru işine son verildiğine dair bir mektup aldığını söyledi.

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