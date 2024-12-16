ABD’li The Washington Post’tan skandal makale! MİT’in operasyonlarını hedef aldı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i masum gösterme çabaları!

Türkiye'nin küresel anlamda parladığı bugünlerde ABD'li Washington Post'ta skandal bir makale kaleme alındı.
ANKARA'DAN İSTEDİĞİNİ ALAMAYAN ABD OPERASYONA BAŞLADI!
Blinken, Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye gündemiyle Ankara'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası Türkiye terörle mücadeleden taviz vermeyeceği mesajını yinelemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara ziyaretinin hemen sonrasında Greg Miller imzalı ve "Türkiye, sürgündeki muhalifleri hedef almak için 11 Eylül sonrası terörle mücadele modelini kullanıyor" başlıklı FETÖsever makalede Türkiye'nin başarılı terör operasyonları hedef alındı.
Washington Post'taki skandal makale (Ekran görüntüsü)
MİT'İN OPERASYONLARINA İFTİRA
Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan FETÖ'cü teröristler Kenya'nın başkenti Nairobi'de saklanıyorlardı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu suçluları yakalamak için Nairobi'de eşsiz bir operasyon düzenledi. Washington Post, bu başarılı terörle mücadele faaliyetini "silah zoruyla kaçırılma" ve "zorla Türkiye'ye götürülme" olarak ifade etti.
(Takvim Foto Arşiv)
YASADIŞI OPERASYON YALANI
Teröristleri savunan Washington Post, Türkiye'nin meşru hakkı olan operasyonu yasa dışı eylem olarak niteledi. Washington Post MİT'in için küstahça şu sözleri kullandı:
"Yasadışı operasyonların en saldırgan uygulayıcılarından biri."