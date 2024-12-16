ABD’li The Washington Post’tan skandal makale! MİT’in operasyonlarını hedef aldı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i masum gösterme çabaları!

Washington Post'taki skandal makale (Ekran görüntüsü)

MİT'İN OPERASYONLARINA İFTİRA

Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan FETÖ'cü teröristler Kenya'nın başkenti Nairobi'de saklanıyorlardı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu suçluları yakalamak için Nairobi'de eşsiz bir operasyon düzenledi. Washington Post, bu başarılı terörle mücadele faaliyetini "silah zoruyla kaçırılma" ve "zorla Türkiye'ye götürülme" olarak ifade etti.