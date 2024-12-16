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ABD'li The Washington Post'tan skandal makale! MİT'in operasyonlarını hedef aldı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i masum gösterme çabaları!

ABD derin devletinin yayın organı The Washington Post’tan MİT’i hedef alan skandal bir makale geldi. Greg Miller imzalı makalede Türkiye’nin yurt dışı terör operasyonlarına dil uzatılırken Pensilvanya’da geberen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen masum gösterilmeye çalışıldı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 15:57
ABD’li The Washington Post’tan skandal makale! MİT’in operasyonlarını hedef aldı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i masum gösterme çabaları!

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    Türkiye'nin küresel anlamda parladığı bugünlerde ABD'li Washington Post'ta skandal bir makale kaleme alındı.

    ANKARA'DAN İSTEDİĞİNİ ALAMAYAN ABD OPERASYONA BAŞLADI!
    Blinken, Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye gündemiyle Ankara'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası Türkiye terörle mücadeleden taviz vermeyeceği mesajını yinelemişti.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara ziyaretinin hemen sonrasında Greg Miller imzalı ve "Türkiye, sürgündeki muhalifleri hedef almak için 11 Eylül sonrası terörle mücadele modelini kullanıyor" başlıklı FETÖsever makalede Türkiye'nin başarılı terör operasyonları hedef alındı.

    Washington Post'taki skandal makale (Ekran görüntüsü)Washington Post'taki skandal makale (Ekran görüntüsü)

    MİT'İN OPERASYONLARINA İFTİRA

    Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan FETÖ'cü teröristler Kenya'nın başkenti Nairobi'de saklanıyorlardı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu suçluları yakalamak için Nairobi'de eşsiz bir operasyon düzenledi. Washington Post, bu başarılı terörle mücadele faaliyetini "silah zoruyla kaçırılma" ve "zorla Türkiye'ye götürülme" olarak ifade etti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YASADIŞI OPERASYON YALANI
    Teröristleri savunan Washington Post, Türkiye'nin meşru hakkı olan operasyonu yasa dışı eylem olarak niteledi. Washington Post MİT'in için küstahça şu sözleri kullandı:

    "Yasadışı operasyonların en saldırgan uygulayıcılarından biri."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİNİ SAVUNDU

    Bununla da yetinmeyen ABD'li Washington Post, FETÖ'yü savunarak terör örgütünü basit birer muhalif ve dini bir topluluğun üyeleri olarak niteledi. Ayrıca makalede, ABD'nin kendisinin de FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmediğinden bahsedildi.

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    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firarına 'sürgün' diyen ABD'li gazete "Gülen, Pensilvanya'daki bir yerleşkede sürgünde onlarca yıl geçirdikten sonra 20 Ekim'de bir ABD hastanesinde öldü." ifadelerini kullandı.

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    KENDİLERİ YAPINCA MEŞRU TÜRKİYE YAPINCA YASA DIŞI

    Washington Post, Türkiye'nin yakaladığı teröristlere işkence yaptığı iftirasını da atmaktan geri durmadı. ABD'nin El Kaide terör örgütü ile mücadele sırasında yaptığı işkenceleri ve yasa dışı faaliyetleri ise meşrulaştırmaya çalıştı.

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