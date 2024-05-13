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İngiliz sunucu Piers Morgan İsrail sözcüsü Avi Hyman’ı canlı yayında rezil etti: Kaç sivil öldürdüğünüzü bilmiyor musunuz?

İngiliz sunucu Piers Morgan, soykırımcı İsrail’in sözcüsü Avi Hyman’ı canlı yayında dünyaya rezil etti. Hyman’a 7 Ekim’den bu yana kaç sivili öldürdüklerini soran Morgan, İsrail sözcüsünün kaçamak cevaplarına karşılık “Buraya İsrail hükümetinin resmi sözcüsü olarak geliyorsun ve kaç kişinin öldürüldüğünü söylemiyorsun çünkü bunu bilmiyorsun. Bunun ne kadar saçma duyulduğunu biliyor musun?” şeklinde konuştu ve gündeme resmen damga vurdu.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 16:19 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:40
İngiliz sunucu Piers Morgan İsrail sözcüsü Avi Hyman’ı canlı yayında rezil etti: Kaç sivil öldürdüğünüzü bilmiyor musunuz?

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Dünyaca ünlü İngiliz sunucu Piers Morgan, İsrail hükümetinin sözcüsü Avi Hyman'ı canlı yayında rezil rüsva etti. Soykırımcı İsrail ordusu bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah başta olmak üzere Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken Hyman'ı canlı yayına alan Morgan, İsrail'in sözcüsüne kaç sivil öldürdüklerini sordu.

İSRAİL SÖZCÜSÜ CANLI YAYINDA REZİL OLDU

Piers Morgan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana kaç sivili öldürdüğünü sorarken Hyman ise "Elimizde kesin sayılar yok" dedi ve Morgan'ı geçiştirmeye çalıştı.

Piers Morgan'dan İsrail hükümet sözcüsüne canlı yayında sert tepki

PIERS MORGAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Morgan, İsrail'in kaç Hamas üyesini öldürdüğünü bilip kaç sivili öldürdüğünü bilmemesine tepki gösterdi ve "Hamas teröristlerini öldürmeye masum sivillerden daha fazla önem verdiğiniz anlamına geliyor, bu doğru değil mi?" dedi.

Morgan, "İsrail hükümetinin resmi sözcüsüsünüz ve kaç sivil öldürdüğünüz hakkında hiçbir fikriniz yok mu? Az önce bana sivilleri öldürmeme konusunda özellikle dikkatli olduğunuzu söylediğinizi sanıyordum ama kaç kişiyi öldürdüğünüzü bilmiyorsanız bunu nasıl kesin olarak söyleyebilirsiniz." şeklinde konuşurken İsrail sözcüsünün rezil olduğu anlar ise sosyal medyada büyük gündem oldu.

İşte, İsrail sözcüsünün canlı yayında rezil olduğu diyalog:

Piers Morgan: 1.5 milyon insanın yaşadığı Refah'ta Hamas'ı yok etmek için ikincil zarar olarak gördüğünüz kaç sivil kişi öldü?

Avi Hyman: Operasyonun ilk gününde 100 bin kişiyi Refah'tan çıkardık.

PM: Bu da en az 1.4 milyon insanın kaldığını gösteriyor.

AH: Evet ve bu devam eden bir süreç.

PM: Şu ana kadar 40 bin insanı öldürdünüz ve bunların çoğu masum siviller, kadınlar ve çocuklar.

AH: Verdiğiniz Hamas rakamları çıkınca bunların 14 bini teröristti.

PM: O zaman kaç sivil öldürdüğünüze inanıyorsunuz?

AH: Tam rakam yok.

PM: Kaç Hamas teröristi öldürdüğünüzü biliyorsanız, kaç sivil öldürdüğünüzü de biliyorsunuzdur? Aksi takdirde teröristlerin ölümüne sivillerden öncelik veriyormuşsunuz gibi görünüyor.

AH: Dediğim gibi 14 bin ama Hamas daha net rakam verebilir. Ama bu rakam gerçek olmayabilir.

PM: Peki maden gerçek değilse neden bana bu rakamları veriyorsun?

AH: Ben bendeki rakamları verdim.

PM: Hayır sen bana kaç Hamas teröristi öldürdüğünü söyledin fakat kaç sivil öldürdüğünüze dair bir fikrin varmış gibi görünmüyor. Kafam karıştı. Neden ikisinin de sayısını tutmuyorsun?

AH: Sana şunu söyleyebilirim ki bizim amacımız Hamas'ı yok etmek.

PM: Sen İsrail hükümetinin resmi sözcüsüsün. Ve kaç sivili öldürdüğüne dair bir fikrin yok.

AH: Bende bu bilgi yok.

PM: Kaç sivili öldürdüğünüze dair resmen hiçbir fikrin yok.

AH: Benim bu bilgiye erişimim yok ve bunu bilmiyorum.

PM: Bu çok saçma. Peki neden bana kaç Hamas teröristini öldürdüğünü söyleme yetkin var da kaç sivil öldürdüğünü söyleme yetkin yok? Kaç Hamas teröristi öldürdüğünü sormamdan hemen sonra yanıt verebilmen ve kaç sivil öldürdüğünüz sormamdan sonra yanıt verememen beni şaşkına çeviriyor. Rakamlar konusunda bile hazırlıklı değilsin. Buraya çıkıp sivillerin ölümünden kaçınmak istediğinizi söylemene rağmen bence insanlar bunu saçma bulacak. Buraya İsrail hükümetinin resmi sözcüsü olarak geliyorsun ve kaç kişinin öldürüldüğünü söylemiyorsun çünkü bunu bilmiyorsun. Bunun ne kadar saçma duyulduğunu biliyor musun?

AH: Biz savaş dumanının içindeyiz ve sonuna kadar savaşıyoruz.

PM: Hayır, teröristlerin ölümüne gelince duman içinde değilsiniz. Bana öyle geliyor ki sadece sivil ölümleri konusu açılınca dumanın içindeyiz.

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