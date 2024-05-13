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Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında isim krizi! Yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova fitili ateşledi: Önce Miçotakis’ten sonra AB’den tehdit geldi

Balkanlar’da isim krizi patlak verdi. Kuzey Makedonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova’nın dün düzenlenen yemin töreninde “Kuzey Makedonya” yerine “Makedonya” ismini kullanması Yunanistan’da krize yol açtı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Siljanovska-Davkova’nın adımını “yasadışı ve provokatif” bir eylem olarak nitelendirirken AB’den ise Kuzey Makedonya’ya açık tehdit geldi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 18:17 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 18:59
Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında isim krizi! Yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova fitili ateşledi: Önce Miçotakis’ten sonra AB’den tehdit geldi

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Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında isim krizi patlak verdi. Gordana Siljanovska Davkova, 8 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda galip gelerek kazanırken yemin töreninde "Kuzey Makedonya" yerine "Makedonya" ismini kullanması dikkat çekti.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska DavkovaKuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova

KUZEY MAKEDONYA DEĞİL, MAKEDONYA DEDİ BALKANLAR KARIŞTI

Siljanovska-Davkova'nın yeni cumhurbaşkanı olarak yemin töreni sırasında Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında diplomatik bir anlaşmazlık patlak verdi. Yunanistan, Siljanovska-Davkova'nın Kuzey Makedonya için "Makedonya" ismini kullanmasının 2018 Prespa Anlaşmasını bozduğunu iddia ediyor.

MİÇOTAKİS'TEN "PROVOKATİF" ÇIKIŞI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Siljanovks-Davkova'nın adımını "yasadışı ve provokatif" bir eylem olarak nitelendirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bunun ikili ilişkileri ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılma şansını tehlikeye atacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos MiçotakisYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

2018'DE İMZALADILAR

Kuzey Makedonya, Üsküp'ün NATO ve Avrupa Birliği'ne katılım hedefini yıllarca engelleyen Yunanistan ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığa son vermek için 2018'de "Kuzey" kelimesini kullanmaya başlamıştı.

Kuzey Makedonya, Prespa Anlaşması'nın ardından 2020'de NATO ittifakına üye olmuştu.

Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, pazar günü düzenlenen yemin töreninde "anayasaya ve yasalara saygı duyacağını ve Makedonya'nın egemenliği ile toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağını" söyledi.

YUNAN BÜYÜKELÇİ SALONU TERK ETTİ

Yerel basında çıkan haberlere göre Siljanovska-Davkova'nın konuşması, Yunanistan'ın Üsküp büyükelçisinin protesto amacıyla açılış törenini terk etmesine yol açtı.

Miçotakis ise pazartesi günü X hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Makedonya'nın yeni cumhurbaşkanının, yemininin resmi metnini ihlal ederek ülkesini farklı bir isimle anma yönündeki provokatif tercihi yasadışı ve kabul edilemez bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

AB'DEN SERT ÇIKIŞ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pazar günü X kanalında yaptığı açıklamada Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım yolunda ilerlemeye devam edebilmesi için "reformlar yolunda ilerlemesi ve Prespa Anlaşması da dahil olmak üzere bağlayıcı anlaşmalara tam saygı göstermesi" gerektiğini söyledi.

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