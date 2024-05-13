Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında isim krizi! Yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova fitili ateşledi: Önce Miçotakis’ten sonra AB’den tehdit geldi

2018'DE İMZALADILAR

Kuzey Makedonya, Üsküp'ün NATO ve Avrupa Birliği'ne katılım hedefini yıllarca engelleyen Yunanistan ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığa son vermek için 2018'de "Kuzey" kelimesini kullanmaya başlamıştı.

Kuzey Makedonya, Prespa Anlaşması'nın ardından 2020'de NATO ittifakına üye olmuştu.

Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, pazar günü düzenlenen yemin töreninde "anayasaya ve yasalara saygı duyacağını ve Makedonya'nın egemenliği ile toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağını" söyledi.

YUNAN BÜYÜKELÇİ SALONU TERK ETTİ

Yerel basında çıkan haberlere göre Siljanovska-Davkova'nın konuşması, Yunanistan'ın Üsküp büyükelçisinin protesto amacıyla açılış törenini terk etmesine yol açtı.

Miçotakis ise pazartesi günü X hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Makedonya'nın yeni cumhurbaşkanının, yemininin resmi metnini ihlal ederek ülkesini farklı bir isimle anma yönündeki provokatif tercihi yasadışı ve kabul edilemez bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

AB'DEN SERT ÇIKIŞ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pazar günü X kanalında yaptığı açıklamada Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım yolunda ilerlemeye devam edebilmesi için "reformlar yolunda ilerlemesi ve Prespa Anlaşması da dahil olmak üzere bağlayıcı anlaşmalara tam saygı göstermesi" gerektiğini söyledi.