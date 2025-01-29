"Abdi" geri adım attı | Suriye'de PKK'nın sonu geliyor

Suriye'de Baas rejimi yıkıldı. Yeni yönetim, önemli kararlar aldı. Ülkedeki tüm silahlı grupları, Suriye Ordusu çatısı altında birleştirmek için adımlar attı. PKK/YPG yöneticileri ise önce bu çağrıya karşı çıktı. "Ordu içinde ordu" olmak istediklerini vurguladı. İlk görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. SDG'li teröristbaşı Mazlum Abdi, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara ile Şam'da görüştüğünü açıkladı.

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Tek bir ordu konusunda anlaştıklarını belirterek "Birlik halinde bir Suriye istiyoruz, ayrılıkçılık gibi bir niyetimiz yok. Suriye'de tek bir ordunun olması ve DSG'nin de bu ordunun parçası olması konusunda anlaştık. Fakat mekanizmasının ne olacağı, nasıl yürütüleceği gibi konularda görüşmeler devam ediyor. SDG 10 yıldır var ve Kuzey ve Doğu Suriye'nin tüm bileşenlerinden oluşan bir güç. Üzerinde biraz anlaşamadığımız konu, bunların ne zaman olacağı konusu" ifadesini kullandı.