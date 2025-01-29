İsrail Medyası: Trump Suriye’den çekilme hazırlığında

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Suriye 'deki ABD askerlerinin durumu hakkında Tel Aviv'e mesaj gönderdi.

ABD askerlerinin geri çekilmesi Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi derinden etkileyecek (Fotoğraf: AA)

PKK/YPG İÇİN YOLUN SONU

Suriye'den olası bir asker çekilme kararının İsrail'de ciddi endişe ve kaygılara neden olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.