Google tekeline İngiliz darbesi! Yıllık cirosunun yüzde 10’u kesilecek

Rekabeti engelleyen ve endüstri ortaklarına zorbalık yapan tekelci Google 'a bir darbe de İngiltere 'den geldi.

TEKELCİ GOOGLE'A BİR DARBE DE İNGİLTERE'DEN

İngiltere'deki bir düzenleyici kuruluş, Google'ın çevrimiçi reklam teknolojisi pazarına hakim olmak için rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar kullandığını tespit etti.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) başlattığı geçici soruşturma, potansiyel olarak hukuka aykırı davranışın binlerce İngiltere yayıncısına ve reklam verenine zarar verebileceğini ortaya koydu.

MİLYARLARCA STERLİNE HAKSIZ REKABET

Google İngiltere'deki işletmelerin çevrimiçi reklamlara harcadığı milyarlarca sterlin karşılığında, rakiplerinin kendi teknolojisiyle "eşit şartlarda rekabet etmesini" engellemekle suçlanıyor.

CMA'ya göre işletmelerin büyük çoğunluğu, web sitelerine dijital reklamlar yerleştirirken Google'ın hizmetlerinden yararlanıyor.

YILLIK CİROSUNUN YÜZDE 10'U KESİLECEK

Google'ın rekabet yasasını ihlal ettiği tespit edilirse düzenleyici kurum, şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun %10'una kadar para cezası verebilir ve şirkete yasal olarak bağlayıcı talimatlar verebilir.

CMA'nın geçici uygulama müdürü Juliette Enser, yaptığı açıklamada, "Google'ın, insanların web sitelerinde gördükleri reklamlar söz konusu olduğunda rekabeti engellemek için pazar gücünü kullandığını geçici olarak tespit ettik" dedi.

Birçok işletmenin, İngiltere'de milyonlarca kişiye ulaşan dijital reklamlardan elde edilen geliri kullanarak dijital içeriklerini ücretsiz tutabildiğini belirtti.