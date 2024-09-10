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İsrail’den Lübnan’a İHA’lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Tahran-Tel Aviv-Beyrut hattında yüksek gerilim devam ediyor. İsrail’in Lübnan'ın doğusuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 14:55 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 14:55
İsrail’den Lübnan’a İHA’lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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İsrail-İran-Lübnan hattında gerilim devam ediyor.


İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail'in Lübnan'ın doğusunda insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla Batı Bekaa bölgesindeki Bab Maraa-Sagbin yolunda seyreden bir motosikleti hedef aldığı, saldırı sırasında yoldan bir arabanın da geçtiği belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Atılan roketin söz konusu motosiklet ve araca isabet edip etmediğine ilişkin bilgi verilmeyen haberde, saldırıda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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