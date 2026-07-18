ABD'den vatandaşlarına uyarı! "İsrail ve Lübnan'a seyahat etmeyin"

ABD ve İsrail arasında 28 Şubat günü başlayan gerilim sürüyor. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ABD vatandaşlarından İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat planlarında mevcut güvenlik koşullarını dikkate almaları istendi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi, İsrail'in kuzeyi ve Taba Sınır Kapısı haricinde Mısır sınırındaki bölgelere seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği de yayımladığı güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşıklığını koruduğunu bildirdi.

ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

LÜBNAN'A SEYAHAT ETMEYİN UYARISI!

Büyükelçilik, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceğine dikkati çekerek, ABD vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemelerini, Orta Doğu'ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmelerini istedi.

Beyrut Büyükelçiliği de bölgede bulunan ABD vatandaşlarına dikkatli olmayı sürdürmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve uçuşlarının devam edip etmediğini hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya