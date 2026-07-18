Türkiye’nin Afrika gücü Yunan basınında: Ankara oyun kurucu oldu

Analizde Türkiye'nin özellikle Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki etkinliğini artırdığı, bölgedeki güvenlik dengelerinde belirleyici aktörlerden biri hâline geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin Afrika'da yıllardır izlediği çok boyutlu strateji Yunan basınında geniş yankı buldu. Eleftheros Typos gazetesi, "Türkiye Afrika'da nasıl güçleniyor?" başlıklı analizinde Ankara'nın kıtadaki askerî, ekonomik ve diplomatik varlığına dikkat çekti.

Türkiye'nin bu adımla Somali'deki stratejik varlıklarını korumayı ve Mogadişu yönetiminin terör örgütü El-Şebab'a karşı yürüttüğü mücadeleye destek sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Yunan gazetesi, Türkiye'nin Somali'ye ilave F-16 savaş uçakları konuşlandırmasının Ankara'nın bölgedeki güvenlik angajmanında yeni bir aşamaya işaret ettiğini yazdı.

Türkiye Afrika'da nasıl güçleniyor? (Yunan basını ekran görüntüsü.)

BATI'NIN BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURUYOR

Analizde, son yıllarda birçok Afrika ülkesinin Fransa, İngiltere ve ABD gibi geleneksel Batılı ortaklara bağımlılığını azaltmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Afrika ülkelerinin oluşan ekonomik, güvenlik ve diplomasi boşluklarını doldurmak amacıyla Türkiye, Çin, Rusya ve Körfez ülkeleri gibi yeni aktörlere yöneldiği ifade edildi.

Türkiye'nin ise diğer ülkelerden farklı olarak güvenlik iş birliği, ekonomik ortaklık, insani yardım ve diplomatik girişimleri birlikte yürüttüğü belirtildi.

Ankara'nın bu politikası sayesinde kendisini yalnızca bir askerî ortak olarak değil, Küresel Güney'in güçlü ve güvenilir aktörlerinden biri olarak konumlandırdığı aktarıldı.