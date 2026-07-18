Türkiye’nin Afrika gücü Yunan basınında: Ankara oyun kurucu oldu
Yunanistan’da yayımlanan Eleftheros Typos gazetesi, Türkiye’nin Afrika’da giderek artan askerî, ekonomik ve diplomatik etkisini mercek altına aldı. Analizde, Ankara’nın savunma sanayisinden kritik deniz yollarına, askerî üslerden altyapı yatırımlarına kadar geniş bir alanda kıtanın önde gelen güçlerinden biri hâline geldiği vurgulandı.
Türkiye'nin Afrika'da yıllardır izlediği çok boyutlu strateji Yunan basınında geniş yankı buldu. Eleftheros Typos gazetesi, "Türkiye Afrika'da nasıl güçleniyor?" başlıklı analizinde Ankara'nın kıtadaki askerî, ekonomik ve diplomatik varlığına dikkat çekti.
Analizde Türkiye'nin özellikle Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki etkinliğini artırdığı, bölgedeki güvenlik dengelerinde belirleyici aktörlerden biri hâline geldiği ifade edildi.
TÜRKİYE AFRİKA BOYNUZU'NDA AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR
Yunan gazetesi, Türkiye'nin Somali'ye ilave F-16 savaş uçakları konuşlandırmasının Ankara'nın bölgedeki güvenlik angajmanında yeni bir aşamaya işaret ettiğini yazdı.
Türkiye'nin bu adımla Somali'deki stratejik varlıklarını korumayı ve Mogadişu yönetiminin terör örgütü El-Şebab'a karşı yürüttüğü mücadeleye destek sağlamayı hedeflediği belirtildi.
Gelişmiş savaş uçaklarının bölgeye konuşlandırılmasının, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'na verdiği önemin giderek arttığını gösterdiği kaydedildi.
BATI'NIN BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURUYOR
Analizde, son yıllarda birçok Afrika ülkesinin Fransa, İngiltere ve ABD gibi geleneksel Batılı ortaklara bağımlılığını azaltmaya çalıştığına dikkat çekildi.
Afrika ülkelerinin oluşan ekonomik, güvenlik ve diplomasi boşluklarını doldurmak amacıyla Türkiye, Çin, Rusya ve Körfez ülkeleri gibi yeni aktörlere yöneldiği ifade edildi.
Türkiye'nin ise diğer ülkelerden farklı olarak güvenlik iş birliği, ekonomik ortaklık, insani yardım ve diplomatik girişimleri birlikte yürüttüğü belirtildi.
Ankara'nın bu politikası sayesinde kendisini yalnızca bir askerî ortak olarak değil, Küresel Güney'in güçlü ve güvenilir aktörlerinden biri olarak konumlandırdığı aktarıldı.
KRİTİK DENİZ YOLLARINDA TÜRKİYE ETKİSİ
Haberde Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden birinin, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip deniz güzergâhlarındaki etkinliğini güçlendirmek olduğu ifade edildi.
Ankara'nın Somali'deki Mogadişu Limanı, Sudan'daki Port Sudan Limanı ve Libya'daki çeşitli limanlar başta olmak üzere Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalara odaklandığı kaydedildi.
Bu hamlelerin Türkiye'ye Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Orta Doğu'ya uzanan önemli ticaret ve tedarik hatlarında daha geniş bir etki alanı sağladığı belirtildi.
Türkiye'nin ayrıca Fas'ın, Sahel ülkelerinin Atlas Okyanusu'na erişimini artırmayı hedefleyen Atlantik Girişimi ile uyumlu hareket ettiği aktarıldı.
AFRİKA'DA TÜRK YATIRIMCILARA AÇIK DAVET
Türkiye'nin kıtadaki etkinliğinin yalnızca savunma ve güvenlik alanıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen analizde, ekonomik ilişkilerin de hızla büyüdüğü vurgulandı.
Mart 2026'da Tanzanya hükümetinin ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve Türkiye ile diplomatik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türk yatırımcıları altyapı, enerji ve tarım gibi stratejik sektörlere yatırım yapmaya çağırdığı hatırlatıldı.
Bu gelişmenin, Türk şirketlerinin Afrika'daki güvenilirliği ile yatırım kapasitesinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğu değerlendirildi.
TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ GÜÇ MERKEZİ: TURKSOM
Eleftheros Typos, Türkiye'nin 2017 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'da açtığı TURKSOM Askerî Eğitim Üssü'ne de geniş yer ayırdı.
Türkiye'nin en büyük denizaşırı askerî üssü olan TURKSOM'un, Somali ile askerî ve güvenlik iş birliğinin merkezlerinden biri hâline geldiği belirtildi.
Hint Okyanusu koridoru üzerinde stratejik bir konumda bulunan üssün, Somali askerlerinin eğitilmesi ve donatılmasında kritik rol oynadığı ifade edildi.
TURKSOM'un 10 binden fazla askeri eğitme kapasitesine sahip olduğu, Afrika Boynuzu ve Batı Hint Okyanusu boyunca lojistik ve operasyonel destek sağlayabildiği kaydedildi.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ SOMALİ'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATTI
Türkiye'nin Somali'ye yönelik askerî desteğini son yıllarda önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.
Ankara'nın Somali'ye Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçları ile T129 Atak taarruz helikopterleri sağladığı belirtildi.
Türkiye'nin ayrıca binlerce Somali askerine eğitim verdiği ve eğitilen personelin Somali ordusunun yaklaşık üçte birini oluşturduğu aktarıldı.
Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ve millî platformların, Somali'nin El-Şebab'a karşı yürüttüğü mücadelede önemli bir güç çarpanı hâline geldiği vurgulandı.
UZAY VE FÜZE TEKNOLOJİSİNDE STRATEJİK HAMLE
Analizde Türkiye'nin Somali'nin Hint Okyanusu kıyısında bir havacılık ve uzay tesisi kurmayı planladığına ilişkin iddialara da yer verildi.
Söz konusu tesisin uydu fırlatma faaliyetlerinde kullanılabileceği, aynı zamanda uzun menzilli füze teknolojileri için test merkezi işlevi görebileceği öne sürüldü.
Bu projenin hayata geçirilmesi hâlinde Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin savunma, uzay ve ileri teknoloji alanlarında daha da güçleneceği değerlendirildi.
ANKARA KITANIN OYUN KURUCU AKTÖRLERİNDEN BİRİ
Yunan gazetesinin analizinde Türkiye'nin Afrika politikasını yalnızca kısa vadeli askerî hedefler üzerine kurmadığına dikkat çekildi.
Ankara'nın savunma sanayisi, askerî eğitim, liman işletmeciliği, enerji, altyapı, tarım ve diplomasi alanlarında eş zamanlı adımlar attığı belirtildi.
Türkiye'nin izlediği çok yönlü politika sayesinde Afrika'da kalıcı bir güç merkezi oluşturduğu ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olacak başlıca aktörlerden birine dönüştüğü vurgulandı.