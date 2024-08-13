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Mahmud Abbas Moskova’da! Rus lider ile Gazze zirvesi: Putin'den Filistin devleti mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Moskova’da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, “Bölgede uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı barışın sağlanması için BM kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü Filistin devletinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Abbas ise "Filistinlileri Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan ve Kudüs'ten zorla yerinden etme yönündeki siyasete karşı çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 11:57 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:29
Mahmud Abbas Moskova’da! Rus lider ile Gazze zirvesi: Putin’den Filistin devleti mesajı

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiği söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Arap dünyası ve Filistin ile ilişkilere değer verdiklerini, Orta Doğu ve Filistin'deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Putin, "Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

BM'ye göre Filistin'e yönelik saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunun kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Putin, "Sivil kayıplardan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, şu şekilde devam etti:

Her zaman bu meselenin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergiledik. Bu konuda ortak pozisyona sahibiz. Bu sorunun kökleri eskiye dayanıyor. Bu sorun, daha önce uluslararası örgütler, özellikle de BM düzeyinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin alınan kararların göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor.

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmediğini ve konjonktüre bağlı olmadığını belirten Putin, "Bölgede uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı barışın sağlanması için BM kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü Filistin devletinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da BM'nin Filistin devletinin kurulması konusunda başarısız olduğunu belirterek, "BM, ABD'nin baskısı nedeniyle Filistin halkının haklarının uygulanmasını sağlayacak tek bir kararı bile hayata geçirme misyonunu yerine getiremedi." diye konuştu.

İsrail'in BM tarafından alınan kararlara uymadığını vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

Filistinlileri Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan ve Kudüs'ten zorla yerinden etme yönündeki siyasete karşı çıkıyoruz. Bu, daha önce 1948 ve 1967'de de yaşandı. Filistin halkının kendi devletine sahip olacağına inanıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Rusya'nın desteği ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Abbas, Rusya ile her düzeyde temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Rusya, Filistin halkının en yakın dostlarından biri." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sağ), Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Vladimir Safronkov'la Ramallah'ta bir araya geldi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sağ), Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Vladimir Safronkov'la Ramallah'ta bir araya geldi.

MAHMUD ABBAS RUS BASININA KONUŞTU

Abbas ise TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Filistin'in Filistin sorununun nihai statüsünün tüm yönlerinin çözüleceği uluslararası bir barış konferansı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Stratejik çözümün Filistin halkına özgürlük ve bağımsızlık hakkını vermekle başladığını açıkladı.

Abbas, TASS'a verdiği röportajda, "Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının garantisi, uluslararası hukuka dayalı iki devlet kurulması kararının uygulanması, İsrail'in 1967'den beri işgal altında olan Filistin topraklarından çekilmesi ve başkentin Doğu Kudüs olmasıdır" dedi.

Abbas, geniş çaplı yeniden yapılanmanın, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve kapsamlı barış ve güvenliğin sağlanması için uluslararası hukuka dayalı siyasi bir çözümün uygulanmasını gerektirdiğini vurguladı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'in tek taraflı tüm düşmanlıklarının durdurulması gerektiğini vurgulayan Abbas, uluslararası barış konferansı sırasında nihai statünün tüm yönlerinin belirlenmesi, İsrail güçlerinin mutabık kalınan zaman dilimi içinde tamamen çekilmesi ve genel bölgesel güvenlik mekanizmasının uygulamaya konulması için çağrı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

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