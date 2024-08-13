Venezuela lideri Maduro'dan muhalefete tepki: "Ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

"BU ŞİDDET OLAYLARININ PLANLAYICILARI VE FİNANSÖRLERİ HAPSE GİRMELİ"

Maduro, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'yu eleştirerek, "Şiddet çağrısı yapanlar ve bunu sosyal ağlarda paylaşanlar nerede? Sorumluluk alsınlar. Bu şiddet olaylarının planlayıcıları ve finansörleri hapse girmeli." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlık ettiği Ulusal Savurma Konseyi'ne, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez ve askeri komuta kademesi de hazır bulundu.